Zweifel an Quarantäne-Kontrolle : Wie viel Zwang muss sein?

Die meisten Bürger folgen der Aufforderung, sich in Quarantäne zu begeben, wenn sie an Covid-19 erkranken oder direkte Kontaktpersonen sind. Manche tun es aber eben doch nicht. In Düsseldorf kehrte eine alleinerziehende Mutter mit ihren zwei Kindern aus einem Risikogebiet zurück. Eigentlich hätte die Familie sich zunächst isolieren müssen, bis das Testergebnis da ist. Die Kinder aber gingen in die Schule und stellten sich später als positiv heraus. Viele Gesundheitsämter berichten, dass sie aufgrund der knappen Ressourcen wenig Möglichkeiten haben, die von Rückreisenden gemachten Angaben und die Quarantäne zu überprüfen.

Im bayerischen Rosenheim etwa, wo die Zahl der Infizierten zuletzt deutlich anstieg, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung: „Wir müssen den Bürgern vertrauen, dass sie sich daran halten. Personell schaffen wir derzeit nur das Kontakt-Tracing.“ Das heißt, die Infektionsketten nachzuvollziehen und „Kranke von der Straße zu holen“, wie es ein Verantwortlicher eines Gesundheitsamts im Rheinland ausdrückt. Die Überprüfung der Quarantänemaßnahmen gilt als „Kür“, die man bislang vielerorts nicht schaffe. Häufig unterbleiben die Anrufe an Erkrankte und Kontaktpersonen, wie der Gesundheitszustand ist und ob die Quarantäne eingehalten wird.