Corona-Proteste : Tausende demonstrieren in mehreren Städten gegen Einschränkungen

In Stuttgart kommen mehr als die erlaubten 5000 Menschen zu den Demonstrationen, auch in München wird die zugelassene Höchstzahl überschritten. In vielen anderen Städten finden ebenfalls kleinere Demonstrationen statt.

In Stuttgart blieb die Teilnehmerzahl der Demonstration auf 5000 begrenzt - der Verwaltungsgerichtshof lehnte am Samstag eine Beschwerde der Veranstalter ab Bild: EPA

Tausende Menschen haben sich in Stuttgart am Samstag abermals zu einer Demonstration gegen die Coronavirus-Beschränkungen versammelt. Auf dem Cannstatter Wasen waren diesmal allerdings nur 5000 Teilnehmer erlaubt, zahlreiche Menschen kamen deshalb auch außerhalb des ausgewiesenen Geländes zusammen. Die Polizei wies ihnen eine weitere Fläche zu. Ordner des Veranstalters forderten die Menschen auf, sogenannte Spontanversammlungen anzumelden. Eine Beschwerde der Veranstalter gegen die Auflagen hatte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg noch am Samstag zurückgewiesen.

Hinter dem Protest steht die Initiative „Querdenken“ des Unternehmers Michael Ballweg. Ballweg kündigte bei der Kundgebung an, wegen der Beschränkungen der Versammlungsfreiheit abermals vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Bundes- und Landesregierung müssten vom Verfassungsschutz beobachtet werden, forderte er.

Mehr als 1000 Menschen in München

Auch in München kamen am Nachmittag weit mehr als die erlaubten 1000 Menschen zur Theresienwiese, um gegen die Politik in der Corona-Krise zu demonstrieren. Nachdem das abgesperrte Gelände gefüllt war, schickte die Polizei die Wartenden von der Theresienwiese. Hunderte säumten daraufhin die Bürgersteige entlang der Fläche, auf der sonst im Herbst das Oktoberfest gefeiert wird.

Durchsagen der Polizei, das Gelände um den abgesperrten Bereich zu verlassen, quittierten die Demonstranten mit Buhrufen. Die Veranstalter riefen dazu auf, friedlich zu bleiben und Abstände einzuhalten. Kommende Woche wollten sie mit 10.000 Teilnehmern demonstrieren. Das war auch für Samstag angemeldet. Doch um vor allem Abstandsregeln einzuhalten, hatten die Behörden nur ein Zehntel an Demonstranten erlaubt.

Mehr zum Thema 1/

Manche der Teilnehmer trugen Transparente mit Slogans wie „Freiheit statt Zwang“, andere Masken mit der Aufschrift „mundtot“. „Was die Politiker hier anordnen, ist reine Willkür“, sagte eine der Rednerinnen. „Und wer aufmuckt, wird plattgemacht.“ Auch fragte sie, warum sich Politiker plötzlich für die Alten interessierten, die ihrer Ansicht nach sonst kein Gehör fänden.

Die Polizei war wie angekündigt mit einem Großaufgebot vor Ort – zu Fuß und auf Pferden. Der Sprecher des Münchener Präsidiums, Marcus da Gloria Martins, sagte kurz vor Beginn, dass die Teilnehmer sehr unterschiedliche Absichten verfolgten. Der Staatsschutz habe beispielsweise einen Blick darauf, ob auch Menschen mit rechtsextremen Bestrebungen anwesend seien.

Dutzende Demonstranten in Berlin

Begleitet von rund 1000 Polizisten gingen Samstagnachmittag in Berlin Dutzende Menschen zu verschiedenen Demonstrationen zusammengekommen. Allein auf dem Alexanderplatz fanden gleichzeitig vier Kundgebungen statt, die von Polizeikräften und rot-weißem Flatterband umschlossen wurden. Die Beamten achteten darauf, dass jeweils nicht mehr als 50 Demonstranten zusammenstanden. Innerhalb der Flatterbänder wurde der Abstand von 1,50 Metern eingehalten.

Mehr als 40 Demonstranten protestierten inmitten des Platzes mit Transparenten und einem Lautsprecherwagen gegen Verschwörungstheorien und für die Rechte von Flüchtlingen. Einige Meter weiter demonstrierten Dutzende mit lauter Musik gegen die Corona-Regeln und Impfpflicht. Auch an den Absperrungen rund um den Rosa-Luxemburg-Platz versammelten sich Dutzende Menschen zum Protest gegen die Hygienevorschriften.

Für den Nachmittag war auf dem Alexanderplatz, vor der Volksbühne und dem Reichstagsgebäude von verschiedenen politischen Lagern zu Protesten aufgerufen worden – erlaubt waren nicht alle. Auf dem Alexanderplatz waren am vergangenen Samstag mehr als 1200 Menschen unerlaubt zu teils aggressiven Protesten zusammengekommen.

Gegendemonstrationen in Frankfurt

Auch in vielen anderen Städten demonstrierten am Samstagnachmittag kleinere Gruppen von Menschen gegen die Corona-Beschränkungen. In Frankfurt stießen mehrere Hundert Protestierende auf viele Gegendemonstranten, insgesamt sollen nach Polizeiangaben mehr als 1500 Menschen an Kundgebungen in der Stadt teilgenommen haben. Nach Augenzeugenberichten und Polizeiangaben trafen sich Gruppen an verschiedenen Plätzen der Innenstadt, so vor der Alten Oper, an der Hauptwache und am Roßmarkt, und wechselten ständig die Orte. Die verschiedenen Lager hätten sich gegenseitig angebrüllt. Bis zum Spätnachmittag habe es aber keine Handgreiflichkeiten gegeben, eine Person sei wegen des Zeigens des Hitlergrußes am Goetheplatz festgenommen worden.

Die Polizei hatte vorsichtshalber einen Wasserwerfer in Stellung gebracht. Gegner der Kontaktbeschränkungen hätten eher keinen Mundschutz getragen, linke Gegendemonstranten seien eher vermummt gewesen. Vor der Alten Oper kamen nach Schätzungen von Polizei und Augenzeugen 400 bis 500 Personen unterschiedlicher Lager zusammen. Linke Gegendemonstranten versuchten auf dem Roßmarkt, eine Ansprache gegen die Kontaktbeschränkungen mit Trommeln und Rufen zu stören.