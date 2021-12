Demos gegen Maßnahmen : Sorge vor Radikalisierung der Corona-Proteste

Aktualisiert am

Politiker und Fachleute fürchten, dass die Gewalt bei Corona-Protesten weiter zunimmt. Die Aufmärsche würde zunehmend von Rechtsextremisten instrumentalisiert. Innenministerin Faeser will härter gegen Telegram vorgehen.

Am Wochenende in Plauen: Polizisten umschließen Teilnehmer eines sogenannten Spaziergangs gegen die Corona-Maßnahmen. Bild: dpa

Angesichts wiederholter gewalttätiger Zwischenfälle bei den andauernden Protesten gegen die Corona-Maßnahmen warnen Politiker und Fachleute vor einer weiteren Radikalisierung. Nach den Worten des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul (CDU) instrumentalisieren zunehmend Rechtsextremisten den Protest. Am Sonntagabend sagte Reul bei Bild TV über den extremistischen Teil der Protestierenden: „Die sind brandgefährlich, weil sie mittlerweile nicht nur reden, schwätzen, sich gegenseitig hochstacheln, sondern auch zu Taten schreiten.“

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sieht eine deutlich gestiegene Gewaltbereitschaft bei Demonstrationen gegen die Corona-Politik. „Wir erleben auch einen gewissen Tourismus – in Anführungszeichen – von offensichtlich gewaltbereiten Demonstranten aus anderen Bundesländern“, sagte Maier am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Bei einem Aufzug von bis zu 1000 Teilnehmern im thüringischen Greiz war es am Samstag zu Angriffen auf Einsatzkräfte gekommen, 14 Polizisten wurden verletzt.

Der Rechtsstaat müsse hier „klare Kante zeigen, und das tut er auch“, sagte Maier. Am Wochenende seien zahlreiche Aufzüge gestoppt oder verhindert worden, wenn auch nicht in jedem Fall. Maier berichtete, dass die Initiatoren solcher Demonstrationen in der Regel Rechtsextremisten oder sogenannte Querdenker seien. Er habe kein Verständnis dafür, dass Menschen sich dem anschlössen.

Impfpflicht könnte Lage verschärfen

Der Terrorismus-Forscher Peter Neumann bezeichnete es bei Bild-TV als möglich, dass von den Protesten gegen die Corona-Politik und gegen das Impfen in naher Zukunft terroristische Gefahren ausgehen. Es habe schon vereinzelt „komplexere Anschläge“ auf das Robert-Koch-Institut oder auf Kliniken und Impfstellen gegeben, sagte Neumann. Deshalb könne er sich vorstellen, „dass wir in einigen Monaten tatsächlich möglicherweise von einer terroristischen Kampagne sprechen müssen“.

Beunruhigt zeigte sich Neumann über Hinweise, „dass sich innerhalb der Szene schon Leute konkret darauf vorbereiten, Gewalt nicht nur zu rechtfertigen, sondern sie auch zu ergreifen“. Bereits jetzt gebe es „eine Art enthemmte, affektgeladene Gewalt“, wenn Journalisten oder Leute in Geschäften angegriffen würden, weil jemand die Maske nicht richtig trage. Neumann zeigte sich davon überzeugt, dass die Diskussion über eine Impfpflicht und über das Impfen von Kindern zu einer weiteren Radikalisierung führen werde: „Das sind zwei hochemotionale Themen, die von der Szene als Signal gewertet werden, und die als Trigger dienen können, als Auslöser von extremen Handlungen."

Faeser will härter gegen Telegram vorgehen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte derweil ein härteres Vorgehen gegen den Messanger-Dienst Telegram an, der häufig von Gegner der Corona-Maßnahmen und von Verschwörungstheoretiker genutzt wird. „Gegen Hetze, Gewalt und Hass im Netz müssen wir entschlossener vorgehen“, sagte Faeser angesichts von Gewaltaufrufen bei Telegram den Zeitungen der Funke Mediengruppe.