Corona-Proteste in Sachsen : Im Land der Fackeln

Nach der gemeinsamen Sitzung der Landesregierungen von Sachsen und Bayern trat Michael Kretschmer Anfang der Woche vor die Presse und zeigte sich „beeindruckt von der bayerischen Finanzausstattung“. „Umso mehr müssen wir investieren, um auch bald solche Spielräume zu haben“, sagte er und nannte die neue Mobilfunkgeneration 6G, die Wasserstofftechnologie sowie die Begriffe Forschung und Entwicklung. Kurz war da ein Funkeln in seinen Augen. Über diese „Zukunftsthemen“ würde er viel lieber sprechen, doch dann ging es wieder nur um: Corona.

Die vierte Welle hat beide Freistaaten abermals hart getroffen, doch am härtesten wieder einmal Sachsen. Das Land mit der niedrigsten Impfquote, der höchsten Zahl an Neuinfektionen sowie immer radikaleren Protesten. Am Mittwoch durchsuchten Ermittler in Dresden die Wohnungen von sechs Personen mittleren Alters, die mutmaßlich einen Mordanschlag auf Kretschmer geplant hatten.

Statt um die Zukunft muss sich Sachsens Ministerpräsident mehr denn je um die Gegenwart kümmern. Und er sieht nicht glücklich aus dabei. Man solle sich keine Sorgen machen, es gehe ihm besser als im vergangenen Jahr, antwortet er auf entsprechende, in letzter Zeit vermehrt gestellte Fragen. Anders als damals sei er sich diesmal sicher, was zu tun ist. Doch wirkt das, was er tut, eben doch ganz anders.

Zwar stimmt es, dass Kretschmer in Sachsen als erstem Bundesland die 2-G-Regel eingeführt hat. Mitte November war das, er erzählt es bei jeder Gelegenheit und auch, wie massiv der Widerstand dagegen war. Ständig redet er dar­über, dass Sachsen das Land mit den härtesten Regeln sei, als sei das eine Auszeichnung. Seit November ist fast alles geschlossen, auch über die Feiertage müssen, anders als in anderen Ländern, Hotels und Skigebiete zubleiben, nur Restaurants und Läden dürfen – verkürzt – für Geimpfte oder Genesene öffnen.

Zu spät, zu zögerlich und auch falsch gehandelt

Zur Wahrheit gehört jedoch, dass es auch so weit kommen konnte, weil Kretschmers schwarz-grün-rote Regierung zu spät, zu zögerlich und – etwa im Fall der geschlossenen Impfzentren – auch falsch gehandelt hat. Kretschmer ärgert sich über solche Kritik, wohl auch, weil er weiß, wie zutreffend sie ist. Es ist nicht so, dass er untätig gewesen wäre, im Gegenteil. Doch sein bislang bewährtes und durchaus erfolgreiches Rezept, erst mal mit allen zu reden, die Stimmung zu erfühlen, Akzeptanz für sein Handeln zu erreichen, das alles funktioniert in dieser Notlage nicht mehr. Es geht ja schon damit los, dass Präsenzveranstaltungen nicht möglich sind.

Bürgerdialoge, auf Augenhöhe mit dem Volk, ein schnell eingestreuter Witz, dann wieder zum Ernst der Sache, das ist Kretschmers große Stärke. Damit krempelte er das Amt, in das er Ende 2017 gewählt wurde, völlig um. Sachsens Ministerpräsident war auf einmal erlebbar, nahbar, einer zum Anfassen. „Hart in der Sache, aber anständig im Ton: Das sind wir Sachsen“, gab er als Motto aus. Er redete Klartext, auch zum Thema Rechtsextremismus, den er, und das war neu für einen CDU-Regierungschef in Sachsen, als größte Gefahr für das Land bezeichnete, und er bewies auch klare Kante gegenüber der AfD.

Im Landtag attackiert kaum jemand die Partei so hart wie Kretschmer, an keinem anderen arbeiten sich die Rechtsradikalen im Freistaat so ab wie an ihm. Den Lohn fuhr er vor zwei Jahren bei der Landtagswahl ein. Entgegen vielen Prognosen siegte Kretschmers CDU mit deutlichem Abstand. Die AfD war nicht kleiner geworden, aber Kretschmer hatte eine Mehrheit der Sachsen hinter sich vereint, unter ihnen auch mutmaßlich viele Leihstimmen von Linken, SPD und Grünen, um die AfD zu verhindern.

Kurz nach Bildung der Koalition aus CDU, Grünen und SPD aber kam Corona. Der Pandemie begegneten zunächst auch die Sachsen mit Ehrfurcht, und sie hielten sich an strenge Regeln. Ein Pro­blem, das bis heute nachwirkt, ist, dass diese erste Welle, die den Westen Deutschlands hart traf, in Sachsen kaum zu spüren war. Seitdem gelten Anti-Corona-Maßnahmen bei einem Teil der Leute als Unsinn, Übervorsicht, Bevormundung. Auch Kretschmer selbst nahm die Gefahr nach der ersten Welle lange nicht ernst genug. Noch im Herbst vergangenen Jahres, als die Zahlen stiegen und die Bundeskanzlerin zum Handeln drängte, warnte er vor „Hysterie“. Nach einem Klinik-Besuch im Erzgebirge im Dezember 2020 schlug er dann höchsten Alarm und gestand Fehler ein. Im Frühjahr wiederum wetterte er gegen die „Bundesnotbremse“, im Herbst verlangte er bundeseinheitliche Regeln.