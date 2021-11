Corona-Politik : SPD und Union gehen getrennte Wege

Will eine Impfpflicht einführen: Olaf Scholz kommt zum Bund-Länder-Treffen im Bundeskanzleramt an Bild: dpa

Politik ist immer auch Partei- und Machtpolitik. Die Zuspitzung der Corona-Pandemie machte das am Dienstag deutlich. Wenige Stunden nachdem das Bundesverfassungsgericht am Morgen die von der großen Koalition im April beschlossene Bundesnotbremse umfassend als rechtens bewertet hatte, führte das nicht etwa zu einem kollektiven Aufatmen der bundespolitischen Akteure wegen des rechtlich einwandfreien Handelns, sondern zu sehr unterschiedlichen Reaktionen. Die hatten nicht zuletzt damit zu tun, dass der Unions-Teil der großen Koalition schon in der kommenden Woche Abschied von der Macht im Bund nehmen muss, wohingegen die SPD zusammen mit den neuen Partnern Grüne und FDP weiterregieren will.

Am Mittag trafen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), ihr mutmaßlicher Nachfolger Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefs der Länder zu einem Gespräch, in dem es darum ging, wie den steigenden Infektionszahlen und der sich zuspitzenden Notlage der Krankenhäuser zu begegnen sei. Scholz hatte noch vor kurzem mit der Mehrheit seiner neuen Ampel-Partner im Bundestag dafür gesorgt, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite als Rechtsgrund­lage weitgehender Einschränkungen des öffentlichen Lebens nicht verlängert wird. Schon als das so weit war, dürfte ihm klar gewesen sein, dass in den Winter hinein neben dem mit Ampel-Mehrheit geänderten Infektionsschutzgesetz noch umfassende Verschärfungen der Corona-Maßnahmen erforderlich sein würden.

Die Botschaft aus Karlsruhe erhöhte den Handlungsdruck noch. Daher ging Scholz mit weitgehenden Vorschlägen in das Bund-Länder-Treffen. Schnell sickerte nach draußen, dass er Sympathien für eine allgemeine Impfpflicht bekundet habe, die der Bundestag bis Ende Februar kommenden Jahres durchsetzen solle. Das erfuhr die F.A.Z. aus Teilnehmerkreisen. Noch etwas schlug der scheidende Finanzminister vor. Im Handel solle eine 2G-Pflicht eingeführt werden. Jedenfalls sagte er Nachbesserungen am Infektionsschutzgesetz zu.

Wichtig war Scholz aber auch, Teilnehmern der Runde die Funktionsweisen des von ihm geplanten Krisenstabs im Kanzleramt zur besseren Koordinierung von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu erläutern. Auch dessen Chef, der Bundeswehrgeneral Carsten Breuer, wurde vorgestellt. Bei den Ampel-Parteien stieß der neue Stab des wohl bald neuen Kanzlers nicht auf ungeteilte Zustimmung. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann soll einem Bericht aus Teilnehmerkreisen zufolge in der ihm eigenen Deutlichkeit die Überzeugung geäußert haben, dass man auch ohne ein solches neues Gremium zurechtkomme.

Besonders schwierig war es für die FDP, nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts auf Kurs zu bleiben. Die Freien Demokraten hatten sich als Oppositionspartei immer wieder vehement gegen ihrer Meinung nach zu weitgehende Einschränkungen der Freiheit im Kampf gegen die Pandemie gewandt. Nun sind sie praktisch schon Regierungspartei und müssen sich mit SPD und Grünen um strengere Corona-Maßnahmen kümmern.