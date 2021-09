Corona-Politik : Stuttgart plant 2-G-Verordnung

In Baden-Württemberg kann ein Restaurant- oder Konzertbesuch schon in wenigen Wochen das Privileg von Geimpften oder von Bürgern werden, die eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus schon durchgestanden haben. In der neuesten Corona-Verordnung, die am Wochenende vom grün-schwarzen Kabinett im Umlaufverfahren beschlossen werden soll, ist vorgesehen, ungeimpften Personen den Zutritt zu Restaurants oder Veranstaltungen nicht mehr zu gestatten, sobald in den Kliniken mehr als 390 Patienten intensivmedizinisch behandelt werden müssen.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Die Bayerische Staatsregierung will mit den Einschränkungen für nichtgeimpfte Bürger erst beginnen, wenn 600 Beatmungsbetten belegt sind. In beiden Bundesländern hatten Intensivmediziner für eine niedrigere Eingriffsschwelle plädiert. Die baden-württembergische Regelung soll auch gelten, wenn die Hospitalisierungsinzidenz höher als zwölf ist. Schon wenn 250 Intensivbetten belegt sind, brauchen nichtgeimpfte Bürger künftig einen PCR-Test, um Zugang zu bestimmten öffentlichen Veranstaltungen erhalten.

Mehr zum Thema 1/

Derzeit werden im Südwesten etwa 170 Patienten intensivmedizinisch behandelt. Aufgrund des baldigen Schulbeginns und der Reiserückkehrer – die Ferien enden im Südwesten an diesem Wochenende – rechnen die Mediziner mit einem weiteren Anstieg der Infiziertenzahl und somit mit mehr Covid-19-Patienten, die auf den Intensivstationen behandelt werden müssen. Anders als bei der ersten, zweiten und dritten Welle schätzen das Gesundheitsministerium und die Intensivmediziner die Leistungsfähigkeit der Intensivkliniken im Land wesentlich geringer ein, was mit dem Personalmangel in den Krankenhäusern sowie der Erschöpfung von Pflegerinnen und Pflegern zu tun hat.

In der zweiten Pandemiewelle war das Gesundheitssystem mit fast 700 Covid-Beatmungspatienten an eine Belastungsgrenze gestoßen. Jetzt liegt die Grenze bei etwa 560 beatmeten Covid-Intensivpatienten. „Wir müssen weiter dringend dafür sorgen, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, wir haben wegen des Personalmangels 20 Prozent weniger Intensivbetten zur Verfügung“, sagte Götz Geldner, der Präsident des Berufsverbandes der Anästhesisten, der F.A.Z. Um eine vierte Welle einzudämmen, müsse endlich deutlich mehr geimpft werden. „Patienten, die doppelt geimpft sind, deren Immunsystem gesund ist und die einen Impfdurchbruch erleiden, landen nicht auf der Intensivstation.“

Ungeimpfte sollen motiviert werden

Die Landesregierung will mit der neuen Verordnung auch Ungeimpfte motivieren, von den Impfangeboten Gebrauch zu machen. Ähnlich wird das an den Schulen versucht, wo sich Lehrerinnen, Lehrer und das restliche Schulpersonal nun täglich testen lassen müssen, sofern bei ihnen noch kein vollständiger Impfschutz vorliegt.

Die FDP lehnt die neue Verordnung ab. Michael Theurer, der Landesvorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, schlägt eine „3-G-plus-Regel“ vor, wonach Ungeimpfte weiterhin Zutritt zu Kneipen oder zu Veranstaltungen bekommen sollen. Allerdings müsse die Bundesregierung für diese Personengruppe PCR-Schnelltests anbieten und auch bezahlen. Auch das Hotel- und Gaststättengewerbe sieht die geplante Verordnung kritisch. Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte gingen immer mit wirtschaftlichen Verlusten einher, sagte der Sprecher des baden-württembergischen Hotel- und Gastronomieverbands.

Rechtsverbindlich wird die neue Verordnung, anders als von der Landesregierung geplant, noch nicht am Montag. Ihre Grundlage, das vom Bundestag novellierte Infektionsschutzgesetz, muss zunächst in Kraft treten.