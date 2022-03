Wüst, Corona und die Koalition : Gegen die FDP, mit der FDP

Ein paar Wochen noch, dann wird alles besser, hieß es Anfang des Jahres unisono von den Kampagnenplanern in Nordrhein-Westfalen: Denn je wärmer es wird, desto rascher gehen die Neuinfektionen zurück. Nach den Osterferien – so war die Erwartung sowohl bei den Regierungsparteien als auch bei der Opposition in Düsseldorf – kann man dann bis zur Landtagswahl am 15. Mai einen zwar kurzen, aber von Corona möglichst unbeschwerten Wahlkampf führen. Doch anders als im bisherigen Verlauf der Pandemie scheint es zumindest bisher keinen saisonalen Effekt zu geben. Die Inzidenzwerte erreichen vielmehr immer neue Rekordhöhen. Auch Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) erwischte es nun, ausgerechnet auf seiner ersten längeren Auslandsreise in Israel.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Kaum hatte er Anfang der Woche in Jerusalem seine ersten Termine absolviert, musste er sich in Quarantäne begeben. Von einem Zimmer im berühmten King-David-Hotel aus führt der (nach eigenem Bekunden lediglich von leichten Symptomen geplagte) Ministerpräsident seither die Amtsgeschäfte. An der Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach der jüngsten Bund-Länder-Schalte am späten Donnerstagnachmittag konnte der derzeitige Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) deshalb nur per Video teilnehmen.