Merkels Regierungserklärung : Zu forsch! Zu forsch?

Die Bundeskanzlerin hat die Politik mancher Ministerpräsidenten, die auf eine Lockerung des „Lockdowns“ zielt, als „zu forsch“ kritisiert. Wer die Beschlüsse in der vergangenen Woche so versteht, wie sie gedacht waren, nämlich eigentlich als Verlängerung der drastischen Maßnahmen vom 22. März, der muss sich in der Tat über die vergangenen Tage wundern: Aus vorsichtigen Lockerungsübungen ist eine Bewegung entstanden, die den Eindruck vermittelt, jetzt kehre schrittweise wieder der Alltag zurück. Das ist weit von der Realität entfernt.

Merkels Kritik hat aber eine Kehrseite, die in den Beschlüssen der Koalition zu besichtigen ist. Waren sie nicht auch „zu forsch“? Die SPD ist der Teil der Koalition, der den Staat derzeit offenbar für den Ersatz von Wirtschaft und Gesellschaft hält: Wo immer es in dieser Hinsicht Defizite gibt, also in jeder Hinsicht, darf der Staat die Gräben mit Geld zuschütten. Wie lange geht das gut?

Offene Hotels und Restaurants ab 1. Juli?

Die SPD konnte beim Kurzarbeitergeld nur geringfügig gebremst werden. Denn je weniger „forsch“ es bei den Lockerungen vorangehen darf, desto forscher muss überbrückt werden. Der Vorsatz, den auch Merkel beherzigen will, jeweils kühl abzuwägen, wird dem Tadel, es gehe in den Ländern zu forsch voran, dadurch aber deutlich untergeordnet.

Um die Neuauflage der „Mövenpick-Steuer“, die Senkung der Mehrwertsteuer für Gaststätten und Hotels, zu beschließen, konnte man sich aber auf dieses Spiel nicht einlassen. Die Wirte und Hoteliers werden das dankbar annehmen, allerdings haben sie nichts davon, so lange sie ihre Betriebe nicht öffnen dürfen. So wird es bei den Beratungen vor allem um das Datum gegangen sein, ab dem die befristete Senkung gelten soll. Geeinigt hat man sich auf den 1. Juli. Ab dann sind also alle Hotels und Restaurants wieder geöffnet? Mitten in den Sommerferien? In ganz Bayern? An der Küste?

Die Koalition wird sich gesagt haben: In Südkorea, dem internationalen Vorbild der Corona-Bekämpfung, waren die Restaurants ja auch nie geschlossen. Da möchte man mit Merkel sagen: zu forsch! Wirklich zu forsch?