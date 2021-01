Corona-Politik : In der Warteschleife

Der neue Weg aus der Pandemie ist der alte geblieben. Einige Nuancen schärfer und befristet, wie gehabt, und auch wieder in seinem Spielraum nach vorne und hinten vom Föderalismus gezeichnet, aber sicher alles andere als „Aktionismus“, wie es von Seiten etwa der FDP kommentiert wurde.

Schon vor der Entscheidung in der Ministerpräsidentenkonferenz war mit dem gezielten Durchstechen umstrittener Optionen wie Ausgangssperren oder „Homeoffice-Pflicht“ deutlich geworden, was sich dann in den sozialen Medien an verbalen Zuspitzungen wie „Lockdown-Fanatiker“ entladen hat. Die Zahl der Intensiv-Patienten, auch die der Neuinfektionen fallen langsam, und dennoch drohen Politik und Gesellschaft an den Rändern weiter auseinanderzudriften.