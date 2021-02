Corona-Politik : Es wird Zeit für einen Plan B

Wenn die Mutanten des Coronavirus tatsächlich eine „sehr reale Gefahr“ sind, wie die Bundeskanzlerin in ihrer Regierungserklärung sagte, dann gefährden sie nicht nur die Gesundheit. Sie sind ein gewaltiger Dämpfer für die Zuversicht, dass die Pandemie in absehbarer Zeit ein Ende finden werde.

Denn trotz Impfstoffen und Mehrfach-Lockdown stünde die nächste Welle vor der Tür, wenn das Virus einen Weg gefunden hätte, die künstliche Immunisierung der Bevölkerung zu umgehen. Es wäre so, wie wir es von den jährlichen Grippewellen kennen. Man muss sich jedes Jahr neu impfen lassen, um sich auf die neuen Varianten einzustellen. Nur schlägt das Sars-Virus brutaler zu; von den Mutanten weiß man es noch nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch.

Folgt also nun ein Lockdown nach dem anderen? Nie wieder Händeschütteln? Hätte man es nur mit dem „Wildtyp“ zu tun, wäre die künstliche Herdenimmunität per Impfung in Sicht. Auf den Wildtyp folgen aber womöglich noch wildere Typen. Alle Hoffnung richtet sich jetzt darauf, dass sich die Impfhersteller auf die Mutationen so einstellen können, dass es gelingt, durch Mehrfachimpfungen die Corona-Hydra doch noch eines Tages besiegen zu können. Wann aber dieser Tag kommt, steht in den Sternen.

Impfen war und ist nicht alles

Ein alter Konflikt kommt deshalb wieder zum Vorschein, der die Corona-Politik seit Ausbruch der Pandemie begleitet hat. Müssen wir dauerhaft mit dem Virus leben? Oder können wir es mit all seinen Mutanten eliminieren, und zwar nicht erst eines fernen Tages? Yes-Covid oder No-Covid? Das klingt sehr unversöhnlich, war es auch einmal, aber nur zu Beginn der Pandemie. Damals stand das eine für Schweden, das andere für China. „Mit dem Virus leben“ hieß Herdenimmunisierung durch Infektion; Eliminierung hieß krasse Unterdrückung.

An diesen Gegensatz erinnern heute in Deutschland nur noch Indizien. Wer der Überzeugung ist, es sei unmöglich, die Covid-Varianten vom Erdboden zu tilgen, neigt dazu, auf den Schutz der Risikogruppen zu pochen und die Impfung nicht zu überschätzen, sondern auch mit natürlicher Immunisierung durch Ansteckung zu kalkulieren. Das wiederum hält „No-Covid“ für verantwortungslos. Deren Anhänger wollen die Inzidenz auf null drücken und dort halten, durch Impfung und strenge Überwachung. Die eine Seite neigt dazu, die Gesellschaft zu sehr zu öffnen, die andere dazu, sie zu sehr zu schließen. Die einen zeigen auf die Grundrechte, die anderen auf die möglichen Opfer.

Für die Politik war dieser Streit schon immer fruchtlos. Die Mutanten werden daran nichts ändern. Wohl aber werden sie eine weitere Annäherung beider Seiten durchaus begünstigen. Schon in den vergangenen Monaten mussten sie jeweils lernen, dass ihre Strategien in der Luft hängen, solange die nicht von einem Arsenal wirkungsvoller Waffen gegen das Virus begleitet werden. Dramatisch war dieser Lernprozess ausgerechnet dort, wo seit Beginn der Pandemie hätte klar sein müssen, dass besonderes Augenmerk nötig ist, beim Schutz der Risikogruppen. Warum Alten- und Pflegeheime erst auf dem Höhepunkt der zweiten Welle flächendeckend besonderen Schutz erfuhren, lässt sich wohl nur damit erklären, dass Lockdown plus Impfperspektive als ausreichend galten.

Eine Frage der Verhältnismäßigkeit

Impfung war und ist aber nicht alles, das gilt in Zukunft noch viel mehr. Und auch der Lockdown ist nicht alles. Es gibt Masken, Tests, Apps, Hygieneregeln, ausgebaute Gesundheitsämter und Intensivkapazitäten. Dieses Arsenal zu perfektionieren ist mindestens so wichtig wie die Anpassung der Impfstoffe an die Corona-Evolution.

Mehr zum Thema 1/

Am geringsten sind die Aussichten, dass dies mit der App gelingt, dass also die Datenschützer ein Einsehen haben und die Corona-App so weiterentwickelt werden kann, dass sie ihren Namen verdient. Aber für all diese Instrumente gilt: besser als gar nichts. Vor allem bei den Tests ist in den vergangenen Monaten ähnlich viel passiert wie bei den Impfstoffen. War vor Monaten an eine flächendeckende Versorgung noch gar nicht zu denken, könnte die Hausapotheke demnächst zum Testzentrum werden. Das wird PCR-Tests nicht ersetzen können, wird aber die Verhältnismäßigkeit von Lockdown-Maßnahmen in neuem Licht erscheinen lassen.

Selbst wenn Mutanten der Lockdown-Politik der vergangenen Monate einen Strich durch die Rechnung machen, besteht doch Hoffnung, dass auf diesem Wege die Inzidenzwerte nicht mehr das Maß aller Dinge sein werden, sondern sich die Belastung der Krankenhäuser als Maßstab immer mehr in den Vordergrund schiebt. Politische Entscheidungen macht das nicht leichter. Es bedeutet, allmählich auf einen Plan B umzuschwenken. Der manchmal fast schon ideologisch geführte Streit zwischen Yes-Covid und No-Covid könnte auf diese Weise so gelöst werden wie bei vielen anderen Krankheiten: Das Virus eliminieren heißt, mit dem Virus zu leben.