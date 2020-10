Corona-Politik : Die Aerosole der Freiheitsapostel

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Selbstgenügsamkeit bietet in unübersichtlichen Lagen wie der Corona-Pandemie einen bequemen Ausweg. Man pickt sich heraus, was einem ohne Rücksicht auf andere selbst am besten dient. Man spricht von Grundrechten, meint aber Selbstermächtigung ohne Bereitschaft zum Verzicht. Ausdruck und Folgen dieser Art, mit der Krise umzugehen, sind seit Wochen zu spüren. Es gibt wohl nichts, was nicht in Zweifel gezogen würde: Ist die Maske nicht ein Fetisch? Hilft es tatsächlich, eine Reise abzusagen? Wird es Schülern nicht zu kalt, wenn gelüftet wird?

Mehr zum Thema 1/

Nimmt man alles zusammen, was schon als unverhältnismäßig, absurd, ungerecht und wirkungslos bezeichnet wurde, bleibt mit Ach und Krach noch eine gerupfte AHA-Regel übrig. Das wäre nicht einmal ein Schaden, denn das Land käme ohne Verbote aus, wenn alle Bürger nur strikt diese eine Regel befolgten. Aber wie man an den Infektionszahlen sieht, tun sie das nicht. Die Aerosole der Freiheitsapostel, die sich mit Leichtsinn und Ignoranz verbinden, belasten den Rest der Gesellschaft.

Dieser Rest zeigt dagegen einen Gemeinsinn, der erstaunlich ist. Hieß es nicht immer, der Sinn für das Allgemeinwohl sei abhandengekommen, scheitere an den vielen Egoismen, an der Fragmentierung und Individualisierung unserer Gesellschaft? All das äußert sich zwar auch in Corona-Zeiten und trägt zum Wirrwarr der Maßnahmen bei. Über der Lautstärke der Gruppen und Grüppchen gerät aber in Vergessenheit, dass auf „Großhochzeiten“, Partys oder in der AfD-Fraktion im Bundestag, die sich Rechte einfach herausnehmen, kleine Minderheiten unterwegs sind. Die Mehrheit denkt anders.

Abwägung führt nicht zum Seuchen-Leviathan

Für die „kritisch“ eingestellten Minderheiten mag diese Mehrheit für Staatsgläubigkeit oder Untertanengeist stehen. Sie zeigt aber ein sehr rationales und aufgeklärtes Verhalten. Mündigkeit äußert sich eben auch darin, selbst solche Regeln zu befolgen, von denen man nicht persönlich überzeugt ist. Das gebietet der Respekt vor den Institutionen eines freiheitlichen Staates und vor den Grundrechten, deren gegenseitige Abwägung selbst in Ausnahmezeiten alles andere herbeiführt als einen „totalitären“ Sozialstaat oder Seuchen-Leviathan.