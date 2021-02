Corona-Politik im Südwesten : Kretschmanns Schwachstelle

Aktualisiert am

Fehler in der Corona-Bekämpfung belasten den Wahlkampf der Grünen in Baden-Württemberg. Im Zentrum der Kritik steht Kretschmanns Gesundheitsminister Manfred Lucha.

In Lörrach helfen Ehrenamtliche älteren Menschen bei der komplizierten Online-Buchung von Impfterminen. Einige Impfzentren haben den Betrieb eingestellt. Bei den Landtagsabgeordneten gehen täglich Beschwerden über das „Impfchaos“ ein. Schon zu Beginn der Pandemie herrschte im Staatsministerium von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann Alarmstimmung, als in einigen Zeitungen stand, die Grünen könnten „Krise“ nicht. Jetzt im Wahlkampf wird die Krisenpolitik abermals zum politischen Thema. Die mitregierende CDU wird bis zur Wahl im März auf Öffnungen und mehr Tests dringen und die Grünen als Zauderer darstellen; die Opposition wirft der grün-schwarzen Landesregierung vor, dass im Südwesten weniger Menschen geimpft worden sind als in anderen Flächenländern.

Im Mittelpunkt der Kritik steht Sozial- und Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Für den Impfstoffmangel kann er nichts. Aber betrachtet man Luchas Krisenmanagement bis heute, dann fallen Versäumnisse auf, die Mediziner und Kommunalpolitiker immer wieder kritisiert haben. Landesgesundheitsminister sind in der Regel keine Krisenmanager. Sie besuchen Sozialstationen sowie Krankenhäuser und sind Seismographen der sozialen Stimmung im Land. Lucha studierte Sozialarbeit und arbeitete in psychiatrischen Krankenhäusern. Schon zu Beginn der Krise fiel es ihm schwer, den richtigen Ton zu treffen: Viel zu lange suggerierte er, man könne die Ausbreitung des Virus verhindern.