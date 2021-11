Neue Corona-Einschränkungen : Die FDP muss mehr Zugeständnisse machen, als ihr lieb ist

Aktualisiert am

Der FDP-Politiker Marco Buschmann am Montag in Berlin Bild: Reuters

Die FDP hatte sich schon einen Triumphbogen für sich ausgemalt, doch nun muss die Partei zufrieden sein, wenn an diesem Donnerstag ihr erster Gesetzentwurf in der künftigen Ampel-Regierungskoalition wenigstens einen schlichten weißen Zielstrich überquert. An jenem Tag soll der Bundestag die neuen Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie bestimmen. Sie lösen das alte Beschränkungswerk ab, das auf dem Ausnahmezustand einer „pandemischen Notlage nationaler Tragweite“ fußte.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin.

Vor allem die FDP hatte im Kreis der zukünftigen Partner SPD und Grüne darauf gedrungen, dass diese Ausnahme-Notlage nicht abermals verlängert wird und stattdessen nur noch ein kleiner Katalog von Einschränkungen gelten soll. „Ein großes Ziel der FDP für Freiheit, Bürgerrechte und Gewaltenteilung rückt näher“, triumphierte vor drei Wochen der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, der das Gesetzesvorhaben damals gemeinsam mit der Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt und dem stellvertretenden SPD-Fraktionschef Dirk Wiese präsentierte.