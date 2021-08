Corona-Pandemie : Warum der Abschied von der Inzidenz richtig ist

Die Mächtigen laufen dem Virus wieder einmal hinterher. Die Rede ist vom reichlich spät gefassten Beschluss des Corona-Kabinetts. Dieses hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag die Hausaufgabe mitgegeben, zügig eine Alternative zur Sieben-Tage-Inzidenz zu entwickeln. Als Richtschnur für Einschränkungen des öffentlichen Lebens hat die Inzidenz in ihrer Reinform längst ausgedient, das hat der Minister klar erkannt.

Obwohl die Impfquote hinter den Erwartungen zurückbleibt, führt die Impfkampagne dazu, dass bei gleicher Zahl an Ansteckungen weniger Menschen ins Krankenhaus müssen. Und genau darum ging es den Verantwortlichen schon immer in dieser Krise: das Gesundheitssystem nicht zu überfordern, also keinesfalls Kranke abweisen zu müssen, weil kein Bett frei ist, kein Pfleger im Dienst oder kein Arzt verfügbar.

Was die Gesetzgebung angeht, muss es jetzt unnötig schnell gehen. Im Verlauf des Wochenendes stieg die bundesweite Inzidenz zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder auf einen Wert über 50. Von dieser Schwelle an sieht das Infektionsschutzgesetz Einschränkungen des öffentlichen Lebens vor, die aber derzeit kaum jemand für nötig hält. Als sich Bund und Länder vor zwei Wochen zum Gipfel trafen, ging es schon einmal um die Zukunft der Inzidenz.

Fehlte den Regierenden der Mut zur Einigung?

Die Regierungschefs hätten sich an diesem Tag nicht einmal ein völlig neues Konzept ausdenken müssen. Zahlreiche Fachleute vom Robert Koch-Institut bis hin zur Deutschen Krankenhausgesellschaft hatten ihre Ideen längst vorgestellt. Diskutiert wurde zum Beispiel, die alten Inzidenzen zu erhöhen oder sie um neue Indikatoren zu erweitern. Ideen waren da. Fehlte den Regierenden Mut zur Einigung? Oder der Wille?

Dass Jens Spahn nun in erster Linie auf den Anteil der Infizierten schauen will, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist richtig. Das Robert Koch-Institut gibt bereits täglich eine sogenannte Hospitalisierungsinzidenz für Deutschland an. Am Montag lag der Wert bei 1,28. Wie viel ist zu viel? Diese Frage muss die Regierung schnell beantworten.