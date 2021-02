Studie zu Pandemiewirkung : Warum Menschen der Wissenschaft nicht mehr vertrauen

Paradoxes Ergebnis: Je mehr die Forscher über eine Epidemie herausbekommen, desto tiefer sinkt das Vertrauen in sie – jedenfalls in bestimmten Bevölkerungsgruppen. Das ergab eine Studie über die Langzeitfolgen von Epidemien.

Kommen Wissenschaft und Forschung in der Gesellschaft angesichts der Corona-Pandemie zu neuem Ansehen und Vertrauen? Virologen wie Christian Drosten von der Berliner Charité oder Hendrik Streeck von der Universität Bonn, von deren Arbeit die breite Öffentlichkeit vor dem Ausbruch der Pandemie kaum Notiz genommen hat, sind seit der Ankunft von Covid-19 in Deutschland prominente Forscher geworden. Doch führt das enorme Interesse der Öffentlichkeit auch zu mehr Vertrauen in die Wissenschaft?

Eine kürzlich veröffentlichte internationale Studie deutet eher auf den gegenteiligen Effekt hin. Der Ökonom Barry Eichengreen von der Berkeley-Universität in Kalifornien und seine in England tätigen Kollegen Cevat Giray Aksoy und Orkun Saka haben die Langzeitwirkung von Epidemien der vergangenen 50 Jahre ausgewertet. Sie haben festgestellt, dass diese Seuchen das Vertrauen der Menschen in die Wissenschaft im Durchschnitt deutlich reduziert haben. Das trifft laut der Studie vor allem auf Personen zu, die eine Epidemie als junge Erwachsene, also im Alter von 18 bis 25 Jahren, erlebt haben. Die Wissenschaftler erklären das damit, dass sich in diesem Lebensabschnitt Ansichten formen, die oft besonders fest verankert sind. In der Psychologie spricht man deshalb auch von „formbaren Jahren“.