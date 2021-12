Impfen, Testen, Nachverfolgen : Scholz muss jetzt für die fünfte Welle planen

Nach dem Corona-Krisenstab soll in diesen Tagen ein Gremium aus Wissenschaftlern konstituieren, von dem sich Kanzler Scholz raschen Rat für zügiges Handeln erhofft. Wunder darf man davon gewiss nicht erwarten: Selbst ein General im Bundeskanzleramt kann die Knoten im pluralistischen und föderalen Deutschland nicht einfach durchschlagen, und auch die Wissenschaft wird nicht plötzlich mit einhelligen Empfehlungen aufwarten, nur weil der Kanzler darum bittet.

Doch im Kampf gegen das Virus lohnt jeder Versuch, die Reaktionsgeschwindigkeit der Politik zu erhöhen. Allerdings fehlte es in Deutschland nicht nur an Tempo, sondern auch an Weitsicht. Ebenso wichtig wie das Brechen der vierten Welle ist es heute, sich auf die fünfte, sechste oder siebte Welle vorzubereiten.

Wir tappen im Dunkeln

Selbst wenn niemand genau weiß, was uns noch an Mutanten droht: Angesichts der gigantischen Kosten jedes Lockdowns müssen auch teure Vorkehrungen in Betracht gezogen werden. Das reicht von der Aufrechterhaltung der Impfzentren über die Ausweitung der (bisher viel zu teuren) PCR-Tests bis zur Verbesserung der Kontaktnachverfolgung. Da die Mehrzahl der Infektionen noch immer keinem Ansteckungsort zugeordnet werden kann, tappt die Politik bei jeder Maßnahmen-Debatte im Dunkeln.

Steckt man sich beim Einkaufen oder Zugfahren wirklich nicht an? Oder kommt nur nie ans Licht, dass zwei Infizierte im selben Laden oder im selben Zug waren? Die Corona-App könnte Antworten liefern, wenn man ihr das ­Tracing erlaubte. Wenn heute sogar eine Impfpflicht weithin als verhältnismäßig gilt, ist dann das kategorische Nein der Datenschützer zu dieser Informationsquelle noch zu rechtfertigen?