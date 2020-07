Corona-Pandemie : Junge Erwachsene sind das Problem

Noch immer stecken sich regelmäßig Menschen mit dem Coronavirus an. Häufig trifft es die Jüngeren. Viele tun so, als ob die Pandemie längst vorüber wäre. Die Folgen dieser Rücksichtslosigkeit tragen aber meist andere.

Wenn die Dinge richtig schlimm kommen, kann man versuchen, ihnen etwas Gutes abzugewinnen. Man muss nur überzeugend genug zu sich selbst sprechen. Als das Coronavirus im Frühjahr über den Kontinent kam, setzte dieser Reflex ein. Das Virus zerriss Familien und zerstörte Existenzen; nichts war gut daran. Und doch versuchten manche, Corona zum Katalysator eines neuen Gemeinschaftssinns zu erklären, zum uns allen aufgezwungenen Anlass, nach Jahren des radikalen Egozentrismus wieder aufeinander zu achten – in der Familie, im Freundeskreis, überall.

Inzwischen ist Sommer. Nun wird deutlich, dass das Gerede vom großen Miteinander Unsinn war. Naiv im besten Fall, heuchlerisch im schlimmsten. Viele tun längst so, als hätte es gar keine Krise gegeben. Als wäre der Impfstoff gegen das Virus schon da. Weil die Regierungen in vielen Teilen Europas in den vergangenen Monaten rigoros eingegriffen haben, weil es zu Lockdowns kam und zu Grenzschließungen, steht der Kontinent in dieser Pandemie insgesamt ganz gut da.

Doch die Zeichen stehen auf Lockerung. Mit jedem Schritt in diese Richtung wandert die Verantwortung für die Ausbreitung des Virus ein Stück von den politisch Handelnden zu den Bürgern zurück. Man kann jetzt sehen, wer auf die Verantwortung pfeift: Es sind ausgerechnet die Jungen. Es sind Leute in ihren Zwanzigern und Dreißigern. Nicht alle natürlich, aber zu viele.

Zu Beginn der Pandemie sah man Gruppen junger Leute in Parks sitzen, angeordnet in einem großen Kreis – so konnten sie sich unterhalten und trotzdem den gebotenen Sicherheitsabstand einhalten. Am liebsten wollte man diese Szenen fotografieren, um sie fortan jedem unter die Nase zu halten, der wieder über die sogenannte Jugend von heute herzuziehen versuchte. Doch dann änderten sich die Dinge.

Dass die Bereitschaft zur Rücksichtnahme bei vielen nur eine kurze Halbwertzeit haben würde, ahnte man zuerst Anfang Juni in Berlin. Da feierten 3000 Menschen am Landwehrkanal eine Party, Hunderte Schlauchboote drängten sich auf dem Wasser, und in ihnen drängten sich die Feiernden. Die Polizei forderte die Massen erfolglos auf, Abstand zu halten. Landesweit herrschte Entsetzen ob der Bilder – denn es hatte sich ja nichts daran geändert, dass dieses Virus gefährlich ist. Jeder Ältere, jeder chronisch Kranke konnte aus diesen Szenen nur eine Botschaft herauslesen: Es ist uns egal, dass euer Risiko, an Corona zu sterben, größer ist als unseres. Was sich da abspielte, war nicht dumm oder gedankenlos. Es war egozentrisch.

Ignoranz hat ernste Konsequenzen

Inzwischen gibt es sogar noch drastischere Bilder, unwürdige Szenen von deutschen Touristen auf dem Ballermann, der Partymeile von Mallorca. Dort haben die Behörden schnell reagiert und die Lokale kurzerhand wieder geschlossen. Doch auch im bundesdeutschen Alltag ist längst nicht alles gut. Inzwischen drängen sich freitagabends wieder Pulks junger Berufstätiger dicht an dicht vor den Lokalen im Frankfurter Bahnhofsviertel. Es ist Afterworkstimmung, die weißen Hemdsärmel sind hochgekrempelt, in den Händen halten die Leute Bierflaschen. Niemand hält Abstand, niemand trägt eine Maske. Nicht weit entfernt, auf dem Opernplatz, kommen Hunderte zusammen, eine einzige große Party. Die Clubs sind ja noch geschlossen.

Dass das nicht nur zufällige Beobachtungen sind, zeigten Wissenschaftler der amerikanischen Harvard-Universität. Sie haben früh die deutschen Infektionsdaten untersucht und dabei herausgelesen, dass Jugendliche und junge Erwachsene die Pandemie mit ihrem Verhalten befeuerten. Als Problem fielen nicht die Kinder oder die Älteren auf. Es war die Altersgruppe zwischen 15 und 34. Wohin diese Ignoranz führen kann, zeigen die Daten aus Luxemburg. Dort steigen die Infektionszahlen seit wenigen Wochen an. Die Menschen stecken sich im privaten Umfeld an, und wieder sind die Jungen das Problem. Das Durchschnittsalter eines positiv Getesteten liegt derzeit bei 35 Jahren.

Natürlich führen junge Menschen meist ein völlig anderes Leben als ältere. Ausgehen, neue Leute kennenlernen, wann macht man das, wenn nicht in der Jugend? Und gewiss hat jeder junge Mensch das Recht, unvernünftig zu sein, solange die Folgen nur ihn selbst betreffen. Doch Corona macht die Sache kompliziert. Die Unvernunft des einen führt im äußersten Fall zum Tod eines anderen. Irgendwann wird es wohl ein Mittel gegen das Virus geben, das diesen gesellschaftlichen Konflikt löst. Dann würde man gern sagen können, dass die Jungen in dieser Krise einen tollen Job gemacht haben. Im Moment sieht es so aus, als sei das Gegenteil der Fall. Aber auch dem lässt sich etwas Gutes abgewinnen: Es ist noch nicht zu spät, etwas zu ändern.