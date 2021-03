Corona-Pandemie im Saarland : Mehr Freiheit bei negativem Test?

Im zentralen Testzentrum auf dem Saarbrücker Messegelände hat an diesem Mittag nur eine von vier „Teststraßen“ geöffnet. Drei, vier Autos fahren langsam entlang der Absperrungen bis zu einem Zelt, aus dem heraus ein Abstrich genommen wird. Anfang März beschlossen Bund und Länder, die Kosten für mindestens einen „Bürgertest“ pro Woche zu übernehmen. Eilig wurden allerorten Testzentren aufgebaut. Doch die Situation ähnelt jener bei den Impfzentren nach deren rascher Öffnung: Wirklich voll sind sie nicht.

Im Saarland gibt es Testzentren in allen sieben Kreisen sowie in 51 von 52 Gemeinden. Hinzu kommen hier Testmöglichkeiten in Hunderten Arztpraxen, Apotheken und Laboren, bald soll auch bei Zahnärzten getestet werden können. Ähnliches gilt in allen Bundesländern. Überall werden derzeit Testangebote massiv ausgebaut. In Hessen allein stehen nun knapp 500 Teststellen zur Verfügung, viele weitere sollen folgen. Die Fortschritte beim Thema Impfen sowie die „massiv ausgeweiteten Testmöglichkeiten zeigen, dass wir vorankommen auf dem Weg aus der Pandemie“, sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) dazu kürzlich.