Corona-Pandemie : Eine Prüfung der Menschlichkeit

Ein Jahr ist schnell vorüber. Hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nicht erst vor kurzem die Bürger um Vertrauen in die Regierenden in Bund und Ländern gebeten, verbunden mit der Versicherung, diese wüssten um ihre riesige Verantwortung? Und angesichts der Corona-Pandemie für eine Gesellschaft geworben mit mehr Vertrauen, mit mehr Rücksicht und mehr Zuversicht? Nein, es waren die Worte vom Karsamstag des vergangenen Jahres, hineingesprochen in eine Zeit voller Brüche mit vertrauten Lebensformen und Ungewissheiten, die sich bis dahin niemand hatte vorstellen können.

Noch schneller aber ist vieles so gekommen, wie es der Bundespräsident vorhergesagt hat. Die Pandemie wurde zu einer Prüfung der Menschlichkeit in all ihren Schattierungen. Und das nicht allein der Politiker, sondern der Gesellschaft und ihrer Bürger. Denn Maskenaffäre hin, die strengen Mahnungen Steinmeiers an die Politiker her, gerade jetzt das Wohl ihrer Parteien nicht über das Gemeinwohl zu stellen: Dass die Corona-App ein Fehlschlag wurde, ist ebenso wenig ein Politik- oder gar ein Staatsversagen wie der schleppende Verlauf der Impfkampagne.

Es waren mächtige Stimmen aus der sogenannten Zivilgesellschaft, die aus dem Datenschutz über Jahre hinweg jenen Fetisch gemacht haben, der am Ende über den Lebensschutz obsiegte. Und es waren nicht zuletzt Fragen des Haftungsrisikos, die die Verhandlungen mit den Impfstoffherstellern so in die Länge zogen, dass Länder wie die Vereinigten Staaten und das Vereinte Königreich an Europa vorbeigezogen sind.

Wenn die Pandemie aber dem ganzen Land den Spiegel vorhält, wie der Bundespräsident feststellt, dann deswegen: Der Hang zum Alles-regeln-Wollen, die Angst vor Risiken und das Hin-und-her-Schieben von Verantwortung sind keine Pathologien der Politik. Sie sind Symptome eines gesellschaftlichen Zustands. In dessen Überwindung durch umsichtige Politiker gemeinsam mit Bürgern, die nicht nur danach fragen, was das Land für sie tun kann, sondern auch danach, was sie für das Land tun können, entsteht die Kraft, die dritte Welle der Pandemie zu brechen.