Corona-Pandemie : Bundesregierung will Reisewarnung für europäische Länder aufheben

Vom 15. Juni an will die Bundesregierung Reisen innerhalb Europas wieder grundsätzlich ermöglichen. Dann soll die weltweite Reisewarnung für europäische Länder wieder aufgehoben werden.

Die Bundesregierung will die weltweite Reisewarnung für Touristen ab dem 15. Juni für europäische Staaten aufheben, falls die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie es zulässt. Das sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung in Berlin. Nach einem Eckpunktepapier, das am Mittwoch vom Kabinett beschlossen wurde und das der F.A.Z. vorliegt, plant das Auswärtige Amt, die am 17. März ausgesprochene weltweite Reisewarnung dann durch länderspezifische Reisehinweise zu ersetzen, die die „regionale epidemiologische Lage“ berücksichtigen sollen. Die endgültige Entscheidung über die Aufhebung traf das Kabinett noch nicht. Sie soll zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt in den nächsten beiden Wochen erfolgen.

Aufgehoben werden soll die Reisewarnung demnach für die Mitgliedstaaten der EU, Großbritannien, die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein. Die Reisewarnung für Staaten außerhalb Europas hält die Regierung vorerst aufrecht. Die Bundesregierung werde abwarten, ob die EU-Kommission in dieser Woche die Einreisebeschränkung nach Europa verlängere, sagte Maas. Gegebenenfalls werde sich das Bundeskabinett dann in der kommenden Woche abermals mit dem Thema befassen.

Damit die Reisewarnung für ein Land aufgehoben wird, muss die Zahl der Neuinfektionen im Verhältnis zur Bevölkerung demnach bei weniger als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage liegen. Auch müssen die betreffenden Staaten insbesondere beim Tourismus und beim Reiseverkehr Maßnahmen für den Infektionsschutz und die Gesundheitsversorgung treffen. Grundlage dafür seien die von der EU-Kommission ausgegebenen Empfehlungen, deren Einhaltung auf europäischer Ebene bewertet und den Plänen zufolge um eine „fortlaufende Beobachtung“ durch die Bundesregierung ergänzt werden soll.

Werden diese Schutzmaßnahmen in einem Land nicht eingehalten, will die Bundesregierung länder- oder regionsspezifische Reisewarnungen erlassen. Im Eckpunktepapier wird auch betont, dass eine Rückholung deutscher Staatsbürger durch die Bundesregierung während einer im Ausland verhängten Quarantäne ausgeschlossen wird.