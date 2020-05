Corona-Pandemie : Bleib bei deinen Leisten

Selten standen Wissenschaftler so im Rampenlicht der Öffentlichkeit wie während der Corona-Krise. Politiker wie Bevölkerung hängen an den Lippen der Virologen, weil sie ihnen seltene Einblicke in wissenschaftliche Forschung von unmittelbarer Bedeutung für ihren Alltag bieten können. Im Unterschied zu vielen anderen Regierungen hat die Bundesregierung von Anfang an klargemacht, dass sie auf den Rat der Wissenschaftler angewiesen ist.

Glücklicherweise gibt es in Deutschland nicht nur einen Hofvirologen wie in vielen anderen Staaten, sondern einen Pluralismus der widerstreitenden wissenschaftlichen Standpunkte und Erkenntnisse. Diese wissenschaftliche Vielfalt überlagert sich mit einer anderen Stärke Deutschlands, mit den föderalistischen Strukturen. Die vergleichsweise hohen Testkapazitäten konnten nur dezentrale Labore gewährleisten. Es ist deshalb gut, dass die Ministerpräsidenten jeweils ihre eigenen Krisenstäbe mit regionalen Virologen haben, die das Infektionsgeschehen vor Ort kennen. Diesen Eindruck können nicht einmal die vielen Talkshows mit ihren bisweilen bizarren virologischen Einzelkämpfern zerstreuen.