Corona-Pandemie in Deutschland : Was vom Omikron-Jahr bleibt

Das dritte Corona-Jahr dürfen wir getrost als ein glückliches betrachten, auch wenn das Ende der Pandemie erst einmal nur gefühlt ist und die vernunftgeleitete Mehrheit im Land zu Recht alarmiert bleibt. Die aktuell von Ärzten beklagte „katastrophale Lage“ auf den Kinderstationen wegen der anschwellenden Atemwegsinfekte ist sicher nicht unabhängig von der Covid-19-Krise entstanden, aber sie ist auch kein Vorbote einer neuen, schweren Corona-Welle. Denn das Virus selbst ist in einen Abwärtsstrudel geraten. Es mutiert und vermehrt sich weiter, doch es dreht sich evolutionär mehr oder weniger im Kreis. Immunologisch ist das die Chance unseres Lebens.

Omikron, die in diesem Jahr dominant gewordene Variante, erweist sich also tatsächlich als der epidemiologische Glücksfall, den sich trotz anfänglich rasend schneller Ausbreitung und großer Unsicherheiten viele Fachleute erhofft hatten. Eine Garantie, dass es so bleibt, gibt es dennoch nicht. Und damit bleibt die Gesundheitspolitik extrem gefordert. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der praktisch synchron mit Omi­kron aufgestiegen ist, wurde von seinem eigenen Corona-Expertenrat mit einem Feuerwerk an guten Ratschlägen eingedeckt, die vor allem eines bewirken sollten: endlich vorausschauend und einheitlich zu agieren.

Das System sollte vom Kopf auf die Füße gestellt werden

Das war, man muss das angesichts der nach wie vor prekären Lage etwa der Gesundheitsämter oder der beschämenden Digitalisierung im Land ohne jeden Zynismus feststellen, eine große Fantasie, eine mit Ewigkeitspotenzial. Ausgerechnet das Gesundheitswesen, das den einer Pandemiemüdigkeit entsprechenden Zustand schon lange vor Corona kannte, sollte über Nacht krisenfest gemacht werden. So versuchte das auch der Minister zu verkaufen. Mehr noch: Das müde System sollte, während die Angst vor neuen Wellen und Varianten kursierte, vom Kopf auf die Füße gestellt werden.

Ein lernfähiges Gesundheitssystem wurde in Aussicht gestellt, endlich mehr Resilienz, sprich: Widerstandsfähigkeit. All das sind Ideen, die im Omikron-Jahr zu geflügelten Wörtern der Politik geworden sind. Aber es sind erst einmal wieder nur Worte – wie die „Aufwärtsspirale“, die Lauterbach als nächste Stufe nach der gegenwärtigen „Abwärtsspirale der Gesundheitsinstitutionen“ in Aussicht gestellt hat. Fakt ist: In Sachen Gesundheit hat SARS-CoV-2 einen historischen Rückschritt bewirkt. Die Übersterblichkeit ist im dritten Jahr nicht beseitigt, viele Menschen sterben auch mit (und an) Omikron zu früh, weil die Kampagnen sie nicht erreichen, die auch volkswirtschaftlich verheerenden Spätfolgen sind noch unüberschaubar, und die sozialen Ungerechtigkeiten in der Gesundheitsversorgung weltweit werden allenfalls stärker thematisiert, nicht gelöst.

Dies alles wird nun vor dem Hintergrund des Omikron-Abschwungs gerne ausgeklammert. Wie überhaupt zu früh bilanziert wird. In der mittlerweile virulenten Sehnsucht nach der alten Normalität steckt das Risiko, die Chancen einer neuen Normalität im Umgang mit solchen Katastrophen zu verpassen. Nicht die Erneuerer und Fachleute gefährden den Gesundheitsfortschritt, sondern der fortgesetzte Desinformationsterror derer, die mit „alternativen“ Fakten eine wissenschaftlich fundierte und ethisch akzeptable Bewältigung künftiger Pandemien politisch zu untergraben versuchen. Auch mit Omikron bleibt es dabei: Das Virus ist der Feind, nicht die Vernunft.