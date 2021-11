Scholz zur Corona-Lage im Bund : „Wir müssen eine große gemeinsame Kampagne starten“

Lange hat er geschwiegen. Doch nun spricht Olaf Scholz zur Corona-Politik im Bundestag. Er will das Land in der Pandemie „winterfest“ machen – und bietet vor allem für die Unionsparteien viel Angriffsfläche.

Olaf Scholz am 11. November im Bundestag in Berlin Bild: EPA

Wo sei denn der zukünftige Kanzler? So wurde in den letzten Wochen gefragt. In Zeiten, in denen die Corona-Pandemie das Land wieder gefangen nimmt, verstecke sich Olaf Scholz, lautete der Vorwurf. Laufende Koalitionsverhandlungen, aus denen wenig hervordringt, seien „kein Ausrede für das Schweigen bei drängenden Problemen“, hatte etwa CSU-Generalsekretär Markus Blume gestichelt und das ausdrücklich mit der Corona-Lage verbunden. Um 9 Uhr 40 am Donnerstag trat der so Gescholtene dann an das Pult des Bundestags. Der beriet über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, mit dem das Auslaufen der „epidemischen Lage nationaler Tragweite“ ersetzt werden soll.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Die Fraktionen der zukünftigen Ampel-Regierung haben dazu Vorschläge erarbeitet. Kurz vor dem Auftritt von Scholz war der aktuelle Höchstwert von mehr als 50.000 Neuinfektionen bekannt geworden, die Inzidenz beträgt nun fast 250, die Intensivstationen laufen wieder voll. Die Voraussetzungen für eine Blut-und -Schweiß-Rede vor dem Parlament und dem Land wären also gut gewesen, Scholz hätte die dramatische Entwicklung der letzten Tage und Wochen beschreiben können.

„Das Virus ist noch unter uns“

Aber dann wäre er wohl nicht Olaf Scholz. „Das Virus ist noch unter uns und bedroht die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger“, begann der Mann, der in gut vier Wochen im Bundestag sich zum Kanzler wählen lassen will, seine Rede. Man müsse vorsichtig bleiben, am Tragen von Masken und den Abstandsregeln festhalten. Vor allem aber gehe es darum, dass sich noch mehr Menschen impfen lassen sollten. „Wir müssen eine große gemeinsame Kampagne starten, dass die Bürger sich impfen lassen“, sagte Scholz, ein bisschen so, als gehe es um ein ganz neues Thema.

Scholz nannte dann eine ganze Reihe von Schritten, die nun erfolgen sollten. Die Impfzentren müssten wieder geöffnet werden und die Auffrischungsimpfung für Millionen Bürger rasch erfolgen. Vor allem in den Pflegeheimen müsse nun „überall geboostert“ werden, und es müsse genau überprüft werden, wie weit die Heime damit seien. Scholz sprach sich für 3G am Arbeitsplatz aus, und lobte, dass sich nun viele Bundesländer 2G einführen wollten. Wichtig sei auch, dass es wieder kostenlose Tests geben wird. In der kommenden Woche, offenbar am Donnerstag, werde die Bundesregierung sich mit den Ministerpräsidenten der Länder zu einer abermaligen Konferenz zur Corona-Lage treffen, teilte Scholz mit. „Die Kanzlerin und ich sind uns da einig“. Die SPD-Länder hatten zuvor lange gebremst, als ein solches Treffen von CDU und CSU gefordert worden war. Das Land müsse nun an einem Strang ziehen, sagte Scholz und appellierte am Ende seiner Rede noch einmal an die Bürger, sich impfen zu lassen.