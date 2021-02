Kritik an Grenzkontrollen : „Einschränkungen ohne Maß und Ziel“

Wegen Deutschlands Grenzkontrollen an der Grenze zu Tirol gibt es aus Österreichs Regierung heftige Kritik – auch am bayerischen Ministerpräsidenten Söder. An der tschechischen Grenze kommt es zum Verkehrschaos.

Bundespolizisten kontrollieren am Montag aus Österreich kommende Autofahrer an der Autobahn A93 bei Kiefersfelden in Richtung Deutschland. Bild: dpa

Zwischen Wien und Berlin beziehungsweise München haben die scharfen Grenzkontrollen Deutschlands gegenüber dem österreichischen Bundesland Tirol Verstimmung hervorgerufen. Aus österreichischer Sicht fehlen den Einschränkungen „Maß und Ziel“, wie Außenminister Alexander Schallenberg am Sonntag in Wien monierte.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Dabei geht es zum einen um den Transitverkehr zwischen Deutschland und Italien, bei dem befürchtet wird, dass er sich infolge der Kontrollen in Tirol aufstaut. Zum anderen geht es um den Transit von Tirol nach Salzburg über deutsche Autobahnen beziehungsweise Bundesstraßen, im österreichischen Sprachgebrauch das „große“ und „kleine deutsche Eck“.

Österreich kontrolliert selbst die Binnengrenzen zu seinem Bundesland Tirol, aus dem nur ausreisen darf, wer einen negativen Covid-Test mit sich führt. Grund sowohl für die innerösterreichischen als auch die deutschen Maßnahmen ist die Häufung von Infektionen mit der sogenannten Südafrika-Variante des Coronavirus in Tirol.

Ist die Versorgung bedroht?

Interessenvertreter von Speditionsunternehmen in beiden Ländern warnen davor, dass lange Stauungen, Umgehungsverkehr, aber auch gestörte Lieferketten mit erheblichen Folgewirkungen für die Produktion und Versorgung auch in Deutschland drohten. Deutschland verlangt von Lastwagenfahrern im Güterverkehr einen negativen Coronatest und eine Online-Anmeldung. Am Montagmorgen wurden allerdings noch keine erheblichen Verkehrsstörungen gemeldet.

Der österreichische Außenminister Schallenberg warnte am Sonntag vor „überschießenden Schritten, die mehr schaden als nützen“. Der deutsche Botschafter in Wien, Ralf Beste, sei am Sonntagabend bei einem Gespräch im Außenministerium auf die aus österreichischer Sicht Unverhältnismäßigkeit der deutschen Schritte hingewiesen worden, sagte eine Sprecherin des Ministeriums.

Innenminister Karl Nehammer kritisierte: „Die de-facto-Sperre des großen und kleinen deutschen Ecks“ für Österreicher sei „absolut inakzeptabel“. Diese Maßnahme von Bayern sei „unausgegoren und löst nur Chaos aus“. Es sei eine Provokation, dass „mit dem Finger“ auf Tirol gezeigt werde. Dass die Versorgungssicherheit in weiten Teilen Europas in Gefahr sei, werde vom bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder „wohl bewusst negiert“.

Söder wies die Kritik als „Unsinn“ zurück. Diese Äußerungen deuten auf eine tiefe Verstimmung zwischen Wien und München hin – aber auch darauf, dass sich insbesondere die Regierungspolitiker der christlichsozialen ÖVP veranlasst sehen, demonstrativ für Tirol Partei zu ergreifen. In der Tiroler Hauptstadt Innsbruck regiert die ÖVP wie in Wien zusammen mit den Grünen; zuletzt hatte es Streit zwischen Wien und Innsbruck wegen der innerösterreichischen Maßnahmen gegenüber Tirol gegeben.

Wegen der Kontrollen, die in der Nacht auf Sonntag auch an der deutsch-tschechischen Grenze in Kraft getreten waren, bilden sich dort lange Staus. Tagsüber sei es am Sonntag noch vergleichsweise ruhig gewesen, am späten Abend jedoch, nach Ende des Sonntagsfahrverbots für Lastwagen, habe der Verkehr enorm zugenommen, sagte Steffen Ehrlich, Sprecher der Bundespolizeidirektion Pirna der F.A.Z.

Die Einsatzkräfte hätten deshalb am Grenzübergang Breitenau (Ostergzebirge) auf der Autobahn 17 den Lastwagen- und Autoverkehr getrennt. Während Lastwagen kurz vor der Kontrollstelle direkt auf der Autobahn abgefertigt würden, bleibe die eigentliche Abfertigungsstelle für Autos frei. Pro Minute könnten rund vier Lastwagen die Grenze passieren.

Dennoch staute sich Lastwagen am Montagmorgen bis ins 20 Kilometer entfernte Aussig (Usti nad Labem). Viele Zulieferer deutscher Unternehmen haben ihren Sitz in der Tschechischen Republik und sind mangels Lagerhaltung auf pünktliche Lieferungen angewiesen.

Probleme machen die Autofahrer

Ehrlich zufolge funktioniert die Abfertigung der Lastwagen auf der Autobahn jedoch weitgehend problemlos. „Die meisten Speditionen haben ihre Fahrer vorbildlich ausgerüstet, sie haben die digitale Einreiseanmeldung und den negativen Corona-Test dabei.“ Größere Probleme bereiteten jedoch die Einreise im Auto. Allein in den vergangenen 24 Stunden habe man „eine vierstellige Zahl an Personen von der Einreise abweisen“ müssen.

In der Mehrzahl der Fälle haben ein triftiger Grund für die Einreise gefehlt, oft auch ein negativer Corona-Test. Letzterer könne, sofern die Einreise erlaubt sei, auch an der Grenzstation kostenpflichtig nachgeholt werden, sagte Ehrlich. Auch deshalb habe die Abfertigungszeit für Autofahrer am Montag bei etwa sechs Stunden gelegen. Vom Einreiseverbot nach Deutschland ausgenommen sind etwa Ärzte und Pflegepersonal sowie Ausländer mit ständiger Aufenthaltserlaubnis oder Wohnsitz in Deutschland.

Die meisten Berufspendler nutzten jedoch die Übergänge an Bundes- und Landstraßen. Von dort wurden am Montag deutlich weniger Probleme gemeldet. Ehrlich zufolge erwartet die Bundespolizei, dass sich auch an der Autobahn die Lage im Laufe des Montags entspannt.