Corona-Öffnungen : Die Kosten verquerer Selbstsucht

Je vollmundiger das Freiheitspathos, desto peinlicher kann der Absturz sein. Die Ampelkoalition musste das schon im Herbst erfahren, als sie zur Öffnung blies, während die Omikron-Welle sich gerade aufbaute. Auch die österreichische Regierung hatte zwischenzeitlich schon den totalen Sieg über Corona verkündet. Dabei handelt es sich hier ja nicht um einen Kampf mit einem Schreckens­regime, dem man Freiheiten abringen muss. Nein, der demokratische Gesetzgeber in Bund und Ländern hat, getragen von breiten Mehrheiten und im Wesentlichen auch bestätigt durch die Justiz, Maßnahmen zur Eindämmung einer Gefahr für alle beschlossen.

Es war immer klar, dass Eingriffe nur so lange aufrechterhalten werden können, wie sie nötig sind; Klarheit über die Mittel und ihre Tauglichkeit gibt es freilich in einer sich wandelnden Pandemie weniger als in anderen Lagen. Die jetzt beschlossenen Öffnungsschritte sind folgerichtig. Sie sollten aber nicht zu sehr bejubelt werden, denn auch sie unterliegen keiner Ewigkeitsgarantie.

Die Lage kann sich wandeln

Eine akute Überlastung des Gesundheitssystems ist nicht gegeben, auch wenn die Zahlen gerade wieder steigen. Noch ist das kein Grund zur Sorge. Der Sommer wird wieder gut – der letzte war es übrigens auch. Nur mit Blick auf eine womöglich düstere Zukunft dürfen keine Beschränkungen aufrechterhalten werden. Aber klar ist weiterhin, dass sich die Lage wandeln kann – und dass man unter Umständen erprobte Instrumente wieder braucht.

Auch von dem Instrument einer Impfpflicht sollte man sich nicht verabschieden, wie es Österreich jetzt durchaus mit Gründen, aber mit einer weiteren schneidigen Kehrtwende tut. Nach einer sehr langen Zeit des Informierens und Werbens, nach der Einführung des herbeigesehnten Totimpfstoffs zeigt sich: Die Impfquote wächst kaum. Dabei schützt eine flächendeckende Impfung jeden Einzelnen wie das Gemeinwesen am besten und angemessensten. Die kleine Minderheit, die Freiheit mit Egoismus verwechselt, sollte die Kosten ihrer verqueren Selbstsucht auch selbst tragen. Die langfristigen Corona-Folgen sind erheblich. Nicht nur wegen der Pandemie ist es Zeit, über Freiheit in der Gemeinschaft neu nachzudenken.