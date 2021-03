Brief an Ministerpräsidenten

Brief an Ministerpräsidenten : Gemeinsamer Corona-Appell von Söder und Kretschmann

Alle Ministerpräsidenten müssten die Notbremse nun „ohne weiteres Überlegen“ umsetzen, fordern Söder und Kretschmann in einem Brief an ihre Amtskollegen. NRW-Ministerpräsident Laschet wollte sich auf Anfrage der F.A.Z. nicht zu dem Vorstoß äußern.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) haben in einem gemeinsamen Brief an ihre 14 Länderkollegen ein entschlossenes Vorgehen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie ohne Verzögerungen gefordert. „Wir müssen daher unsere Verantwortung jetzt wahrnehmen und dürfen nicht länger diskutieren“, heißt es in dem Brief, der der F.A.Z. am Mittwoch vorlag und über den zuerst die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet hatte.

Söder und Kretschmann fordern in dem Brief von den Länderkollegen insbesondere, die vereinbarte „Notbremse ohne weiteres Überlegen und Zögern konsequent umzusetzen“. Die Regeln zur Notbremse, die ab einem Inzidenzwert von 100 zu Verschärfungen führt, werden in den Bundesländern teils unterschiedlich angewandt. Dies löste einen seit Tagen zunehmenden Streit quer durch die politischen Lager aus.

Für nächtliche Ausgangsbeschränkungen

„Wir müssen uns jetzt der Herausforderung stellen und Corona konsequent bekämpfen“, schreiben Söder und Kretschmann in dem Brief. Ansonsten bestehe die Gefahr, „dass sich durch ein ständiges Hin und Her die Lage bis in den Sommer hinein fortsetzt“. Nur, wenn es gelinge, die Inzidenzen wieder zu drücken, werde „auch das Impfen, unsere einzige echte Langzeitstrategie, die erhoffte Wirkung entfalten können“.

Söder und Kretschmann mahnen nun einen „einheitlichen Geist“ an. Dazu gehörten „nächtliche Ausgangsbeschränkungen und adäquate Kontaktbeschränkungen bei einer Inzidenz über 100 sowie eine konsequente FFP2-Maskenpflicht und Tests“.

Die beiden Ministerpräsidenten fordern auch für die Schulen ein abgestimmtes Vorgehen. „Wir sollten uns für die Zeit nach den Osterferien über einheitliche Regelungen für die Schule verständigen, insbesondere über eine Testpflicht an den Schulen“, heißt es weiter. Wer keinen negativen Test habe, solle „dann auch nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können“. Das sei vor allem deshalb wichtig, weil sich derzeit die britische Mutante unter Schülern so stark verbreite – und dann wiederum in die Familien hineingetragen werde.

„Jetzt geht’s echt um Gesundheitsschutz“

Über eine Testpflicht hatte auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet am Dienstagabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ gesprochen. Der CDU-Bundesvorsitzende wies darauf hin, dass ein Teil der Eltern einen Test in der Schule verweigere. Deshalb stehe in Frage, ob die Schulen im bevölkerungsreichsten Bundesland nach den Osterferien am 12. April wieder öffnen können.

„Ich kann Stand heute – wir werden uns nächste Woche intensiv mit den Schulen beschäftigen müssen – nicht definitiv sagen, dass die nach den Ferien aufmachen“, äußerte Laschet in der Talkshow. Man werde sich mit den Schulen „sehr sorgsam beschäftigen müssen“, sagte Laschet. „Jetzt geht’s echt um Gesundheitsschutz.“

Auf Anfrage der F.A.Z. wollte Laschet zunächst nicht zum Brandbrief der beiden Ministerpräsidenten aus dem Süden und ihrer Aufforderung, die „Notbremse ohne weiteres Überlegen und Zögern konsequent umzusetzen“ Stellung nehmen. Nach Darstellung der schwarz-gelben Landesregierung in Düsseldorf greift auch in Nordrhein-Westfalen die bundesweit vereinbarte Notbremse, besondere Lockerungen gebe es nicht. Die seit Montag geltende Corona-Schutzverordnung verbinde aber die Notbremse-Regelung mit einer verstärkten Teststrategie, heißt es vom zuständigen Gesundheitsministerium.

„Anreiz für die Bevölkerung, sich testen zu lassen“

Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt an drei Werktagen in Folge über dem Wert von 100, greift demnach die Notbremse. Hat die betroffene Kommune ein vom Gesundheitsministerium genehmigtes Testkonzept, können Geschäfte mit einem über den täglichen Bedarf hinausgehenden Sortiment, Museen, Bibliotheken, Zoos und Sportanlagen unter strengen Zugangs- und Hygieneauflagen geöffnet bleiben. Auch körpernahe Dienstleistungen dürfen dann angeboten werden.

Voraussetzung ist, dass die Kunden beziehungsweise Besucher einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorweisen können. Laut Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ziehe Nordrhein-Westfalen die Notbremse, eröffne aber zugleich Perspektiven. Die Test-Option wirke wie ein Fangnetz für Corona-Infektionen. „Sie bietet den Anreiz für die Bevölkerung, sich testen zu lassen und gleichzeitig können unerkannte und asymptomatische Corona-Infizierte erkannt und frühzeitig rausgefiltert werden. Denn: Jeder positive Schnelltest zieht einen PCR-Test nach sich. So können wir gerade bei diffusen Infektionsgeschehen das Virus besser und zielgenauer bekämpfen“, so Laumann. Die überwiegende Mehrheit der Kommunen nutzt die Test-Option.

Von den 53 nordrhein-westfälischen Kreisen und kreisfreien Städten liegen aktuell laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) nur noch zehn unter dem Inzidenzwert von 100. Unter ihnen sind etwa die Landeshauptstadt Düsseldorf, die Städteregion Aachen sowie Münster. Köln, die größte Stadt des Bundeslands, verzeichnete dagegen eine Inzidenz von 126,6, Dortmund 137,5 und Essen 133. Spitzenreiter bei der Wocheninzidenz bleibt der Märkische Kreis mit aktuell 229,6.