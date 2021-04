Kabinett will Gesetz ändern : Merkel: Bundeseinheitliche Notbremse ist „überfällig“

Kanzlerin Angela Merkel vor dem Pressestatement am Dienstag in Berlin Bild: Reuters

Die Menschen in weiten Teilen Deutschlands müssen sich auf Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden nach bundesweit verbindlichen Vorgaben einstellen. Eine entsprechende Änderung des Infektionsschutzgesetzes hat das Bundeskabinett am Dienstag in Berlin beschlossen.

Am Mittag rechtfertigte Bundeskanzlerin Merkel die Änderungen am Infektionsschutzgesetz in einem Pressestatement im Kanzleramt. Die bundesweit einheitliche Notbremse ab einer Inzidenz von 100 sei „überfällig“, sagte Merkel. Die Entscheidung sei ein „ebenso wichtiger wie auch dringender Beschluss darüber, wie es in der Corona-Pandemie weitergehen soll“. Die Kanzlerin sagte, die Pandemiebekämpfung müsse „stringenter und konsequenter“ werden. Die Lage sei ernst. Sie habe immer gesagt, dass es zu spät sei, wenn die Intensivstationen voll seien. Es sei am Staat und an den Bürgern, die Ärzte und Pfleger in den Krankenhäusern „jetzt nicht im Stich zu lassen.“

Durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes müsse die Zusammenarbeit in der Pandemie auf „neue Füße“ gestellt werden, so Merkel. Die Bürger verlangten eine bessere Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen. Die Geschäftsführer der Fraktionen im Bundestag verhandelten derzeit darüber, inwiefern ein schnelleres Gesetzgebungsverfahren möglich ist. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament.

So soll von 21.00 bis 5.00 Uhr der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung oder eines dazugehörigen Gartens im Grundsatz nicht erlaubt sein. Dies soll nicht gelten, wenn der Aufenthalt etwa der Versorgung von Tieren oder der Berufsausübung dient. Gelten sollen diese und andere Beschränkungen, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt. Das bedeutet, dass binnen einer Woche mehr als 100 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner kommen.

Härtere Beschränkung für private Treffen

In einem neuen Paragrafen 28b des Infektionsschutzgesetzes soll ferner festgelegt werden, dass private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum dann nur gestattet sind, wenn an ihnen höchstens die Angehörigen eines Haushalts und eine weitere Person einschließlich dazugehörender Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres teilnehmen. Bei Todesfällen sollen bis zu 15 Personen zusammenkommen dürfen.