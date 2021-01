Infektionszahlen : Spahn und RKI sehen „positiven Trend“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht Fortschritte bei den Infektionszahlen mit dem Corona-Virus. „Wir verzeichnen gerade einen positiven Trend", sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. Die Zahlen der Neuinfektionen gingen weiter zurück, und die Sieben-Tage-Inzidenz liege erstmals seit langer Zeit wieder unter dem Wert von 100. Er hoffe auf weitere Fortschritte bei den schleppend angelaufenen Corona-Impfungen in Deutschland. Der Start der Impfkampagne sei schwierig gewesen. Es habe weniger Impfstoff aus EU-Bestellungen gegeben als erwartet, Termin-Hotlines seien teils schwer erreichbar gewesen. Alle Bundesländer machten bei Impfungen zunächst besonders verwundbarer Corona-Risikogruppen aber Fortschritte. Inzwischen wurden laut Spahn mehr als 3,5 Millionen Impfdosen an die Bundesländer gesandt – davon wurden 2,2 Millionen verwendet. Beim Ziel, allen Pflegeheimbewohnern bis Mitte Februar ein Angebot zu machen, sei man auf gutem Weg.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

400.000 Menschen hätten ihre Zweitimpfung erhalten. 500.000 der 800.000 Pflegeheimbewohner hätten zumindest die erste Impfung erhalten. Spahn begrüßte die Zusage von Astra-Zeneca, die Liefermenge an die EU erhöhen zu wollen. Die Mitgliedsstaaten hätten in die Produktion investiert, deshalb „haben sie auch ein Recht darauf, davon zu profitieren“, versicherte Spahn, auch wenn er nichts vom Prinzip „Europe first“ halte. Er könne Ungeduld verstehen, es stünden jedoch noch einige harte Wochen der Impfstoffknappheit bevor. Für das Vertrauen der Bürger sei es wichtig, dass Bund und Länder an einem Strang zögen, sagte Spahn mit Blick auf den Impfgipfel bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am kommenden Montag. Dabei gehe es allerdings auch um eine realistische Einschätzung, was kurzfristig an Nachsteuerungen möglich sei.

Spahn begrüßte die anstehende Zulassung des Präparats von Astra-Zeneca als dritter Impfstoff in der EU. Er sei einfacher in der Handhabung. Zwar bestätigte der Gesundheitsminister, dass die Datenlage beim Astra-Zeneca Impfstoff für die Altersgruppen mit einem höheren Alter über 64 Jahre nicht ausreiche. Allerdings, so Spahn weiter, sei das etwas anderes als zu sagen, die „Datenlage ist schlecht“. Spahn rechnet nicht mit einer uneingeschränkten Zulassung des Astra-Zeneca-Impfstoffs.

Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), Klaus Cichutek, geht im Gegensatz zu Gesundheitsminister Jens Spahn davon aus, dass die Europäische Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff von Astra-Zeneca ohne Altersbegrenzung zulassen wird. Cichutek bestätigte, dass die Datenlage bei Älteren etwas schwächer sei. Dennoch werde der Impfstoff auf der Grundlage zugelassen, da der Nutzen größer sei als die Risiken. Er bestätigte, dass der Vektor-Impfstoff von Astra-Zeneca etwas schwächer sei als die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna, die bisher verimpft wurden. Das kenne das PEI bereits vom Ebola-Impfstoff, der ebenfalls die Vektor-Technik benutzt. Cichutek berichtete von 69 Todesfällen, die nach Auffassung seines Instituts jedenfalls nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Impfung stünden. Er berichtete außerdem von 22 anaphylaktischen Reaktionen und auch von einigen Facialisparesen (Gesichtsnervenlähmungen), die sich völlig zurückgebildet hätten. Cichutek versicherte, dass die Impfreaktionen, die er als „leicht bis moderat“ bezeichnete, transparent behandelt würden und verwies auf die App, die sämtliche Impfreaktionen sammelt. Wer seine Erfahrungen meldet, nimmt an einer Studie zu den Impfreaktionen teil.