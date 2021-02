Wöchentliche Verdopplung : Britische Mutante gewinnt Oberhand

Wenig überraschend breitet sich die Virusvariante B1.1.7, die zuerst im Vereinigten Königreich entdeckt wurde, auch in Deutschland rasant aus. Lag ihr Anteil bei den positiven PCR-Tests vor zwei Wochen noch bei 5,8 Prozent, liegt er jetzt schon bei mehr als 22 Prozent. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte dies anhand einer Stichprobe von 23.000 positiven PCR-Tests überprüft.

Es ist damit zu rechnen, dass die Mutante bei einer wöchentlichen Verdoppelung schon beim kommenden Zusammentreffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten am 3. März auf mehr als 80 Prozent steigen und damit dominant gegenüber dem Wildtyp des Coronavirus auftreten wird.

Die südafrikanische Mutante macht laut RKI nur einen Anteil von 1,5 Prozent an den positiven PCR-Tests aus. Für Panik sieht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) derzeit noch keinen Grund, denn die Infektionszahlen sinken weiter. Das zeige, dass die gesamten Infektionsschutzmaßnahmen wie die Kontaktbeschränkungen und andere Regeln auch gegen die Mutanten wirkten.

Inzidenzen gehen in Bundesländern wieder weit auseinander

In Städten mit einem steigenden Anteil der weitaus ansteckenderen britischen Mutante wie in Flensburg schnellt auch die Infektionsrate in die Höhe. Der Braunschweiger Immunologe Michael Meyer-Hermann sieht die britische Mutante schon jetzt in einer Phase des exponentiellen Wachstums – „und die aktuellen Maßnahmen reichen nicht, um diese Entwicklung auszubremsen“. Dann drohe eine dritte Welle, würden die Fallzahlen nicht mit anhaltenden Maßnahmen auf eine geringe Inzidenz gedrückt.

Entsprechend entwickeln sich die Inzidenzwerte einzelner Bundesländer wieder weiter auseinander. So erreichte Baden-Württemberg am Dienstag eine Inzidenz von 44, während Thüringen immer noch eine Inzidenz von 112 verzeichnet, Sachsen-Anhalt von 82 und Brandenburg von 72. Angesichts dieser Zahlen verteidigte Spahn die gerade noch einmal um zwei Wochen verlängerten Grenzkontrollen zur benachbarten Tschechischen Republik mit ihren überhöhten Inzidenzen und einer dominanten Virusmutante B 1.1.7.

Auch die Hoffnungen auf ein Ende des Shutdowns dämpfte Spahn. Die Wege aus dem Lockdown müssten „mit ganz besonderer Vorsicht“ gegangen werden. Es sei richtig, dass als erstes die Kitas und Schulen wieder stärker öffneten. Nun müsse aber jeden Tag überprüft werden, was dies in der Dynamik verändere. Spahn sagte, er habe zwar nichts gegen Öffnungspläne, die sich nach Inzidenzwerten der Virusausbreitung richteten. Doch wichtig sei, dass sich alle der Bedeutung der Mutanten für das Infektionsgeschehen bewusst seien. Alle zwei Wochen müsse überprüft werden, „wo wir stehen“.

Da schon jetzt genügend Antigen-Schnelltests in ausreichender Qualität zur Verfügung stehen, könnten sie zum Teil der Teststrategie werden. Von März an soll jeder den Zugang zu einem kostenfreien Antigen-Schnelltest bekommen, die Kosten dafür will der Bund übernehmen. Spahn erinnerte daran, dass die Antigen-Schnelltests seit dem ersten Februar von systemrelevanten Unternehmen für die gesamte Belegschaft bezogen werden könnten.

Spahn: Astra-Zeneca-Impfstoff nicht schlechtreden

Für Deutschland könnten mindestens 50 bis 60 Millionen Antigen-Schnelltests pro Monat bezogen werden. Sollte einer davon ein positives Ergebnis zeigen, müsste es durch einen PCR-Test überprüft werden. Dasselbe gilt für die späteren Selbsttests, für die eine Zulassung beantragt wurde. Weder Antigen-Schnelltests noch Selbsttests könnten jedoch die Abstands- und Hygieneregeln ersetzen, sagte Spahn.

Er warnte davor, den Astra-Zeneca-Impfstoff schlecht zu reden. Es handele sich um einen sicheren und zugelassenen Impfstoff, der schütze. Sowohl die Europäische Arzneimittelbehörde Ema als auch die Amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hätten vor einem Jahr eine Mindestwirksamkeit von 50 Prozent für einen Impfschutz angegeben. Der Astra-Zeneca-Impfstoff liegt über diesem Wert, in der Wirksamkeit aber niedriger als die Impfstoffe von Biontech und Moderna.

Spahn mahnte zur nötigen Unterscheidung von Impfreaktionen und nicht erwarteten Nebenwirkungen. Bei allen bisher zugelassenen Impfstoffen seien so gut wie keine überraschenden Nebenwirkungen aufgetreten. In einigen Krankenhäusern in Niedersachsen waren die Impfungen mit dem Astra-Zeneca-Vakzin wegen vieler Impfwirkungen ausgesetzt worden.