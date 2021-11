Pandemiebekämpfung : Warum die Hospitalisierungsquote problematisch ist

Intensivmediziner am 16. November 2021 in einem Krankenhaus in Freising. Bild: AFP

Das hatten sich die Bundeskanzlerin und ihr potentieller Nachfolger sicher anders vorgestellt. Die Amtsübergabe von Angela Merkel (CDU) an Olaf Scholz (SPD) wird mutmaßlich mitten in der vierten Corona-Welle stattfinden, der vielleicht aggressivsten, die Deutschland bisher gesehen hat. Zu wenige Personen seien erst-, zweit-, drittgeimpft, Ärzte und Pflegekräfte gerieten abermals an den „Rand der Überforderung“, warnte die Bundeskanzlerin am Freitag in ihrer Videoansprache. Neben dem Appell, sich immunisieren zu lassen, stellte Merkel einen weiteren Gedanken in den Vordergrund, der auch auf ihrem Treffen mit den Ministerpräsidenten an diesem Donnerstag eine zentrale Rolle spielen wird. Es gehe darum, dass Bund und Länder geschlossen handelten, indem sie sich im Kampf gegen die Pandemie „zu einheitlichen Regeln verpflichten“.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Damit meinte Merkel, dass sich die Länder am sogenannten Hospitalisierungsindex orientieren sollten. Diese Rate gibt an, wie viele Covid-19-Patienten je 100 .000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen in Kliniken eingeliefert wurden. Nach einer vom Robert Koch-Institut (RKI) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im September angeregten Änderung gilt diese Kennziffer im Infektionsschutzgesetz jetzt als „wesentlicher Maßstab für die weitergehenden Schutzmaßnahmen“, um die regionale und überregionale stationäre Versorgung sicherzustellen.

Die Länder gehen bisher unterschiedliche Wege

Die entscheidenden Schwellenwerte legen die Länder allerdings selbst fest. Desgleichen, welche Verschärfungen dann greifen. Zwar sollen auch weitere Indikatoren „bei der Bewertung des Infektionsgeschehens berücksichtigt werden“, heißt es bisher im Infektionsschutzgesetz. Dazu gehören die Sieben-Tage-Inzidenz, die Impfquote und die „verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten“. Diese Parameter sind der Hospitalisierung aber nachgeordnet.

Derlei Spielräume führen zu einem Flickenteppich. Baden-Württemberg ruft den Corona-Alarm aus, wenn drei Tage lang mehr als 390 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt sind. Hessen und Nordrhein-Westfalen orientieren sich an einem zweistufigen System aus Hospitalisierung und Intensivversorgung, in Rheinland-Pfalz sind es drei Stufen. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern leuchten Corona-Ampeln, die neben der Krankenhaus- und Intensivbelegung auch die Sieben-Tage-Inzidenz berücksichtigen. Zudem leiten die Bundesländer aus diesem Informationsmix ganz unterschiedliche Schritte ab. So gelten in Sachsen und Berlin 2-G-Regeln, in Baden-Württemberg greifen diese, sobald der Alarm ausgerufen ist. In Bayern gibt es 2-G-, aber auch 3-G-Plus-Bestimmungen. In Mecklenburg-Vorpommern müssen alle Besucher von Pflegeheimen einen negativen Corona-Test vorlegen, selbst wenn sie geimpft oder genesen sind.

Merkel würde dieses Wirrwarr am liebsten beenden. Sie stellt, wie das Infektionsschutzgesetz, die Hospitalisierungsrate in den Mittelpunkt und fordert, Bund und Länder müssten „sehr schnell einen Schwellenwert festlegen, ab dem jeweils entsprechend der regionalen Infektionslage verbindlich über die bisher geltenden Maßnahmen hinaus zusätzliche Schritte zur Eindämmung der Pandemie eingeleitet werden müssen“.

Doch weder ist klar, wie hoch dieser Wert sein soll, noch welche „zusätzlichen Schritte“ sinnvoll sind. Nicht einmal die Verlässlichkeit des Indexes steht fest. Denn das RKI muss die Tageswerte ständig korrigieren, weil Meldungen verspätet eintrudeln. Die Abweichungen sind enorm und könnten für Fehlentscheidungen sorgen. In Hamburg betrug der Unterschied zuletzt 270 Prozent, in Bayern 122, im Bundesgebiet 83 Prozent.

Ausbaden müssen die unklare Politik letztlich die Patienten, aber auch die, die sie betreuen, die Ärzte und Pflegekräfte. „Im Nebeneinander von Bund und Ländern, von alter und neuer Regierung läuft gerade einiges nicht rund“, sagte Gernot Marx, der Präsident der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), der F.A.Z. Es werde viel zu wenig grundgeimpft und aufgefrischt, auch müsse mehr auf Kontaktbeschränkungen bei Veranstaltungen und aufs konsequente Tragen medizinischer Masken in Innenräumen geachtet werden.

Marx hält es für „hoch riskant“, dass der Bundestag die epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht verlängern will. Dadurch würden Ausgangs- und Versammlungsbeschränkungen, Schul- oder Betriebsschließungen nicht mehr möglich, also zentrale Bestandteile früherer Lockdowns. „Es heißt ja nicht, dass man das anwenden muss, aber man sollte die Möglichkeit dazu haben, wenn es hart auf hart kommt“, so der Medizinprofessor.

Die Verlegung von Intensivpatienten innerhalb der Bundesländer verlaufe noch gut. Bald werde es aber gemäß dem Kleeblattprinzip, das Deutschland in fünf Regionen aufteilt, auch Transporte von Kleeblatt zu Kleeblatt geben müssen, vermutlich zuerst aus Bayern und Sachsen gen Norden. „Immer mehr Intensivstationen gehen die Betten aus, es ist nicht auszuschließen, dass wir in den Notfallmodus übergehen müssen“, warnt Marx. Das würde bedeuten, alle dafür qualifizierten Klinikkapazitäten für die Intensivversorgung zu nutzen und andere Aufnahmen zu verschieben sowie 10.000 Betten aus der Notfallreserve zu mobilisieren. Die große Frage sei, ob das Personal ausreiche. Weil Mitarbeiter fehlten, seien aktuell nur 22 .000 Intensivbetten wirklich zu benutzen. Vor einem Jahr seien es noch 4000 mehr gewesen.