Bund-Länder-Runde : Wie flächendeckend wird 2 G?

Die Lage ist ernst – das lässt sich mit Blick auf die morgendlichen Zahlen der Corona-Inzidenz in Deutschland kaum mehr leugnen. Am Vormittag hat der Bundestag über die geplanten Änderungen im Infektionsschutzgesetz beraten, ab 13 Uhr kommt dann erstmals seit dem Frühjahr wieder die Ministerpräsidentenkonferenz mit der amtieren Bundeskanzlerin zusammen, um über die künftige Pandemiepolitik zu entscheiden.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann wies schon vor dem Treffen mit dem Finger auf die die Ampel-Parteien im Bundestag. Die entscheiden mit dem Infektionsschutzgesetz schließlich über den Rahmen, innerhalb dessen sich die Länder dann bewegen. Kretschmann forderte am Mittwochabend in der ARD, dass den Ländern keine Maßnahmen gestrichen werden dürften. Ausgangsbeschränkungen könne man mit den geplanten Einschränkungen etwa gar nicht mehr machen. „Das brauchen wir aber unter Umständen, wenn die Infektionszahlen noch weiter steigen.“ Er sprach sich deshalb dafür aus, alle bisherigen Einschränkungsmöglichkeiten beizubehalten.

Doch auch zwischen den Ministerpräsidenten besteht in vielen Punkten noch keine Einigkeit. Die Beschlussvorlage für die Runde, die der F.A.Z. vorliegt, weist noch an vielen Stellen die bekannten eckigen Klammern auf, um deren Inhalt dann am Nachmittag gerungen werden wird – auch wenn die Ministerpräsidenten freilich auch alle anderen Punkte noch abändern können.

Boostern

Einig sind sich Bund und Länder, dass so schnell wie möglich und so viel wie möglich die dritte Impfdosis unter die Bevölkerung gebracht werden soll. Offen ist hier die Zielmarke, die sich alle Beteiligten bis zum Jahresende setzen – sie soll am Nachmittag festgelegt werden. Insgesamt sollen die Länder „auszuweitende Impfmöglichkeiten“ einsetzen, konkreter wird es nicht. Bürgerinnen und Bürger über 18 Jahren sollen „in geeigneter Weise“ zur Auffrischungsimpfung aufgerufen werden, zunächst aber werden „alle über 60-Jährigen gezielt angeschrieben“.

Alten- und Pflegeheime

Für Alten- und Pflegeheime gibt es keine Impfpflicht, allerdings sollen bundeseinheitlich alle Mitarbeiter und Besucher täglich eine negative Testbescheinigung vorweisen, die nicht älter als 24 Stunden ist.

Arbeitsplatz

Für den Arbeitsplatz soll es eine flächendeckende 3-G-Regelung geben, die vom Arbeitgeber täglich kontrolliert und dokumentiert wird. Dazu müssten alle Arbeitgeber auch über entsprechende Auskunftsrechte gegenüber den Arbeitnehmern verfügen. Auch eine Homeoffice-Pflicht steht an. „Dort wo keine betrieblichen Gründe entgegenstehen“, soll die Arbeit im Homeoffice ermöglicht werden. Strittig ist hier ebenfalls, ob das „in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen“ sein soll.

3 G im öffentlichen Nahverkehr

Ohne eckige Klammern kommt der Passus zum Öffentlichen Personennahverkehr aus. Dort soll künftig eine 3-G-Regelung gelten, ebenfalls im Regional- und Fernverkehr. Bei Ungeimpften und nicht-Genesenen darf der Test nicht älter als 24 Stunden sein.

2-G-Regelung – ab welchem Schwellenwert?

Als nächste Maßnahme sollen die Länder zudem eine flächendeckende 2-G-Regel für Freizeitveranstaltungen, Kultureinrichtungen, Sport und Gastronomie sowie grundsätzlich für körpernahen Dienstleistungen und Hotels einführen. Dann dürften dort nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt bekommen. Strittig ist hier vor allem der Grenzwert. Laut Beschlussvorlage soll die Hospitalisierungsrate hierüber entscheiden. Wo der Schwellenwert liegen wird, werden Bund und Länder am Nachmittag heftig diskutieren. Auch der Punkt, ob die 2-G-Regel „flächendeckend“ eingeführt werden soll, ist noch in eckigen Klammern. Zusätzlich soll die Bereitstellung einer QR-Code-Registrierung angeordnet werden, um die Nachverfolgung und Unterbrechung von Infektionsketten zu erleichtern.

2 G plus

Als nächste Maßnahme sieht die Vorlage zudem die sogenannte 2-G-Plus-Regel vor. Nach der dürften nur noch Geimpfte und Genesene an bestimmte Orte und das auch nur, wenn sie einen aktuellen negativen Test vorlegen können. Vorgesehen ist 2 G plus für Orte, „an denen das Infektionsrisiko aufgrund der Anzahl der Personen und der schwierigeren Einhaltung von Hygienemaßnahmen besonders hoch ist, insbesondere in Diskotheken, Clubs und Bars“. Doch auch hier ist der Schwellenwert der Hospitalisierungsrate noch offen, den das jeweilige Bundesland erreichen muss, damit die Regel greift.

Strikte Kontrollen

Einigkeit besteht indes darüber, dass all die Reglungen nur etwas bringen, wenn sie auch durchgesetzt werden. Daher soll es künftig strikte Kontrollen von Impf-, Genesenen- oder Testnachweisen geben. „Hier stehen die Veranstalter und Betreiber von Einrichtungen in der Verantwortung“, heißt es. Die Länder sagen aber zu, den Bußgeldrahmen auszuschöpfen, die Kontrolldichte zu erhöhen und Verstöße entschieden zu sanktionieren.

Länderöffnungsklausel

Sollten die Zahlen in einem Land noch weiter steigen, ist auch eine sogenannte Länderöffnungsklausel vorgesehen, mit der die Länder – im Rahmen der landesrechtlichen Regelungen gemeinsam mit den Landesparlamenten – weitergehende Maßnahmen ergreifen können. Auch hier ist jedoch noch der Schwellenwert offen, den die Hospitalisierungsrate in dem jeweiligen Land haben muss.

Pflegebonus

Den Pflegekräften wird in der Beschlussvorlage abermals der Dank für ihren unverzichtbaren Einsatz ausgesprochen. Offen ist in der Beschlussvorlage allerdings, ob das abermals mit einem „Pflegebonus“ belohnt werden soll.