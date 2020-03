Corona-Maßnahmenpaket : Plötzlich wollen in NRW alle Schulden machen

So überwältigend die Corona-Herausforderung auch ist, Armin Laschet verzichtet doch auf jeden noch so kleinen Anflug von Pathos, als er am Dienstagmorgen dem nordrhein-westfälischen Landtag Bericht erstattet. Stattdessen umschreibt der Ministerpräsident mit der kalten Wucht der erschreckenden Fakten den Ernst der Lage für die (sicherheitshalber nur zu gut einem Drittel anwesenden) Abgeordneten und für die Zuschauer, die die Debatte im Fernsehen und im Livestream verfolgen.

Der Kampf gegen das Coronavirus sei die schwerste Bewährungsprobe in der Geschichte des Landes, eine Entspannung sei vorerst nicht in Sicht. Die Zahl der Infizierten werde weiter zunehmen, auch die Zahl der Toten, prophezeit der Ministerpräsident.

Laschet lobt die Bürger

Umso wichtiger sei, dass die Bürger weiterhin die strengen Kontaktverbotsregeln einhielten, nur so lasse sich die dynamische Ausbreitung des Virus bremsen, die Kurve der Neuinfektionen abflachen, nur so werde das Gesundheitssystem auch in den kommenden Wochen nicht überfordert. Es gehe darum, so viele Leben wie möglich zu retten. „Es geht um Leben und Tod.“

In diesem Kampf seien ganz erheblich Grundrechte eingeschränkt worden: Versammlungsfreiheit, freie Berufsausübung, Gewerbefreiheit, Schulpflicht, Religionsfreiheit. Die Entscheidungen für all diese gravierenden Einschränkungen seien nicht einfach gewesen. „Der liberale Rechtsstaat muss in der Krise schnell handeln, aber er muss sich auch die Zeit zum Nachdenken nehmen, zum Abwägen eines jeden Eingriffs. Auch in der größten Krise gilt die Verfassung.“

Die meisten Bürger hielten sich an die strikten Regeln, verhielten sich solidarisch, lobt Laschet. „Wir müssen nicht die Vernünftigen überwachen, sondern die Unvernünftigen bestrafen. Und zwar konsequent und hart, die Signale müssen ankommen.“

Deshalb hat NRW nun als erstes Bundesland einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Regeln erlassen. Bei Zusammenkünften von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit, die nicht direkt verwandt sind, werden ab sofort 200 Euro fällig. Dieselbe Summe gilt bei Verstößen gegen das Altenheim- und Krankenhausbesuchsverbot. Hartnäckige Wiederholungsregelbrecher müssen mit bis zu 25.000 Euro Bußgeld rechnen.

Schon jetzt gelte es aber auch, am Weg aus der Krise zu arbeiten, sagt Laschet. „Wir müssen die Folgen der Pandemie für unser Land, für unsere Wirtschaft und für jeden Einzelnen jetzt schon abfedern. Nur dann haben wir eine Chance, dass Arbeitsplätze, sozialer Zusammenhalt auch nach der Krise noch vorhanden sind.“

Das Virus werde „massive" Folgen haben. „Wir stehen am Beginn einer großen und wahrscheinlich weltweiten Wirtschaftskrise." Es gehe um weggebrochene Umsätze, unterbrochene Lieferketten, abgesagte Veranstaltungen, ausbleibende Zahlungen. „Das ist eine vielfache Dimension im Vergleich zur Weltfinanzkrise 2008. Die Situation ist vom Freiberufler über den Handwerker, den Gastronomen, die mittelständischen Unternehmen bis hin zum Großkonzern existenzbedrohend." Es gehe um nicht weniger, als den „Kollaps der Volkswirtschaft" zu verhindern. Deshalb hat Laschets schwarz-gelbe Landesregierung ein Maßnahmenpaket zum Schutz von Unternehmen und Arbeitsplätzen geschnürt, das möglichst passgenau die ebenfalls enormen Hilfszusagen des Bundes ergänzen soll. Kernstück ist die Errichtung eines Sondervermögens in Höhe von bis zu 25 Milliarden Euro, dessen Ausmaß Laschet als „historisch" beschreibt – und dafür bittet Schwarz-Gelb den Landtag um eine nicht minder historische Kreditermächtigung in derselben Höhe. Es ist die mit Abstand höchste Neuverschuldung, die jemals eine Landesregierung in NRW geplant hat. Was ist mit dem „Königsrecht" des Parlaments? Angesichts des Ernstes der Lage wird der Rekordhaushalt in einem noch nie dagewesenen Schnelldurchlauf durch das Parlament gebracht. Alle drei Lesungen finden am Dienstag in großem Einvernehmen zwischen den Regierungs- und Oppositionsfraktionen statt. Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) sagt nachdenklich, der mögliche Erfolg der Pandemie-Bekämpfung werde mit einem ökonomischen Absturz erkauft. „Eine schwere Rezession lässt sich nicht mehr vermeiden." Nun gelte es, mit den Milliardenpaketen von Bund und Land eine „Depression" mit Massenarbeitslosigkeit und Pleitewellen zu verhindern. Auch die Grünen unterstützen „alle von der Landesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Liquiditätssicherung, Steuerstundung oder die zum Bundesprogramm ergänzenden Zuschussmöglichkeiten für kleinere Betrieb", so ihre Fraktionsvorsitzende Monika Düker. „Aber wir sagen auch sehr klar: Dieses Parlament hat auch und besonders in Krisenzeiten ein Mitspracherecht, wenn es darum geht, die Mittel zielgerichtet zu verwenden." Es ist eine Mahnung, die Bodo Löttgen, der Vorsitzende der regierungstragenden CDU-Fraktion, ausdrücklich teilt. Das „Königsrecht" des Parlaments, Haushalte zu debattieren, sei nach dem Motto „Zusammenarbeit in der Krise, keine parteipolitischen Spielchen" im Konsens aller Fraktionen auf einen Tag verkürzt worden. Doch alles stehe auch weiter unter parlamentarischer Kontrolle. An die wegen der Corona-Gefahr ebenfalls spärlich besetzte Regierungsbank gewandt, fügt Löttgen hinzu: „Das Parlament ist notwendig und handlungsfähig! Wir beraten und treffen alle für die Eindämmung der Epidemie und die Bewältigung ihrer Folgen notwendigen Entscheidungen."

