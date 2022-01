Bundesweite Proteste : Zehntausende demonstrieren gegen Corona-Schutzmaßnahmen

Aktualisiert am

Deutschlandweit sind zahlreiche Menschen am Montagabend auf die Straße gegangen. In Magdeburg, Rostock und im sächsischen Lichtenstein kam es zu tätlichen Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Einsatz bei Corona-Protesten: Ein Polizist am 29. Dezember 2021 in München Bild: dpa

Bundesweit sind am Montagabend mehrere zehntausend Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Schutzmaßnahmen zu protestieren. Bei den teils unangemeldeten Veranstaltungen schritt die Polizei eigenen Angaben zufolge meist dann ein, wenn sich entgegen der Corona-Auflagen Aufmärsche formierten, Abstände nicht eingehalten wurden und die Teilnehmenden keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. In Magdeburg, Rostock und im sächsischen Lichtenstein kam es zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Protestierenden.

In der zwischen Chemnitz und Zwickau gelegenen Kleinstadt Lichtenstein hatten sich laut Polizei 200 Menschen zu einem Aufmarsch formiert. Etwa 60 gewaltbereite Personen seien separiert worden, um deren Identitäten festzustellen. Diese hätten mehrfach versucht, Absperrungen zu durchbrechen, und Beamte massiv angegriffen. Darüber hinaus hätten Teilnehmende Reizstoffe versprüht.

Eine Person habe versucht, einem Beamten die Dienstwaffe zu entreißen, und ein Polizist eine Bissverletzung erlitten. Insgesamt seien 14 Einsatzkräfte verletzt worden. Die Polizei habe Pfefferspray eingesetzt, es seien Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten erstattet worden.

Auch in zahlreichen weiteren sächsischen Städten gab es Proteste. Allein in Dresden gingen laut Polizei rund 1.400 Menschen auf die Straße. In Freiberg hätten Protestierende eine Polizeikette durchbrochen, ein Mann sei vorläufig festgenommen und ein Verfahren wegen Landfriedensbruchs eröffnet worden.

In Magdeburg waren nach Angaben der Polizei rund 2.500 Menschen Aufrufen zum Protest gefolgt. Einzelne hätten versucht, Polizeiabsperrungen zu durchbrechen, es sei Pyrotechnik gezündet und eine Flasche in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden. Die Polizei setzte Schlagstöcke ein. Gegen neun Tatverdächtige wird wegen Körperverletzung, Landfriedensbruch und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Eine Person sei nach einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte vorläufig festgenommen worden.

Auch in Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, wo bis zu 4.000 Menschen protestierten, setzte die Polizei Schlagstöcke ein. Abermals hätten auch rechte Gruppierungen sowie gewaltbereite Fußballanhänger an dem Protest teilgenommen, hieß es vonseiten der Polizei.

„Lügenpresse“-Rufe vor ZDF-Hauptstadtstudio

Für Thüringen meldete die Polizei Proteste mit mehr als 17.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern unter anderem in Erfurt, Gera, Ilmenau, Jena, Nordhausen, Saalfeld und Meiningen. In Sömmerda habe sich eine Gruppe von rund 50 Menschen polizeilichen Maßnahmen widersetzt, es seien Pfefferspray eingesetzt und Platzverweise ausgesprochen worden. In Gera seien „Einzelpersonen aus der rechten Szene“ unter den Demonstrierenden gewesen.

Auch vor dem ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin sammelten sich nach einem sogenannten „Spaziergang“ Demonstranten. Laut Augenzeugen gab es wiederholt „Lügenpresse“-Rufe aus der Menge.