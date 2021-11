Ordnungsamt auf Kontrolle : „3 G? Das gilt ab 22 Uhr, oder?“

„Guten Abend, Ordnungsamt!“ Zwei Mitarbeiter der Frankfurter Stadtpolizei stehen breitbeinig im grellen Licht einer Trinkhalle. Sie erkundigen sich beim Wirt, ob bei ihm 2 G oder 3 G gilt. „3 G? Das gilt ab 22 Uhr, oder?“, fragt er aufgeregt zurück. Die beiden erklären ihm, dass er gemäß der derzeitigen Gesetzeslage als Gaststättenbetreiber selbst entscheiden könne, ob er 2 G oder 3 G anwende – ob also nur Geimpfte und Genesene oder auch Getestete Zugang haben.

Und dass er Hinweisschilder anbringen müsse, damit Gäste schon vor dem Reingehen sehen könnten, welches Pandemiekonzept bei ihm gilt. Für den fehlenden Hinweis könnte ihm ein Bußgeld drohen. Doch mit Aufklärung erreiche man mehr als mit Strafen, sagen die Mitarbeiter der Stadtpolizei. Ob die Inhaber ihre Hinweise umsetzten, müssten sie später natürlich noch einmal überprüfen.

Ihre beiden Kollegen haben derweil den Außenbereich inspiziert. Dort hat der Inhaber der Trinkhalle eine Pergola angebracht, die Tische werden von allen vier Seiten von Glaswänden umrahmt und sind überdacht. Deswegen gilt auch hier: Die Gäste müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Zwei Männer sitzen an einem Tisch in der Ecke und unterhalten sich, drei weitere Gäste trinken allein. In ihren blauen Uniformen gehen die vier Stadtpolizisten reihum. Sie blättern in gelben Impfpässen, scannen QR-Codes und fragen nach Personalausweisen.

Eine Frau hat keine Papiere dabei – die seien zu Hause. Die Stadtpolizisten fragen, ob sie weit von hier wohne. Sie verneint. Die vier stecken die Köpfe zusammen, sprechen sich leise ab und entscheiden schließlich, die Frau nach Hause zu begleiten. Zwei Stadtpolizisten bringen sie zu ihrem Wagen und fahren mit Blaulicht los.

Die Ordnungsämter vieler Kommunen kommen während der Pandemie an ihre Grenzen. Allein um die rund 2500 Gaststätten Frankfurts alle einmal auf die Einhaltung der Corona-Maßnahmen zu kontrollieren, bräuchte das Ordnungsamt mehrere Wochen. In den drei Wochen vom 25. Oktober bis zum 14. November hat das Frankfurter Ordnungsamt 352 Gaststätten kontrolliert. 841 Personen wurden überprüft und 51 Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen festgestellt.

Das Pensum sei zu stemmen, sagen die Mitarbeiter der Stadtpolizei. Sie seien jeden Tag mit drei Teams in den Gaststätten Frankfurts unterwegs. Doch gerade in den Urlaubszeiten würden sie an manchen Tagen nur zwei Restaurants oder Cafés schaffen.

„Dafür kann ich nicht ständig Personal abstellen“

In anderen Großstädten ist die Lage ähnlich. In Sachsen kontrollieren die Ordnungsämter seit dem 8. November die Einhaltung der neuen Corona-Schutzverordnung. Seitdem wurden in Dresden 330 Kontrollen durchgeführt, in Leipzig 250, wie die F.A.Z. auf Anfrage erfuhr. In Stuttgart schaute der Ordnungsdienst seit August in 148 Gaststätten vorbei, in Erfurt waren es von Anfang Oktober bis Anfang November 162. Einig ist man sich vielerorts, dass den Ordnungsämtern das Personal fehlt, um Restaurants und Cafés flächendeckend zu kontrollieren.

So heißt es aus einem Ordnungsamt einer westdeutschen Großstadt, dass viele Mitarbeiter der Ordnungsämter auf ihre Urlaubstage verzichteten und viele Überstunden angehäuft worden seien. Dennoch könnten die Ämter die Einhaltung der Corona-Regeln nur stichprobenartig überprüfen. „Rund um den Infektionsschutz gibt es so viele Kontrollmaßnahmen – dafür kann man nicht ständig Personal abstellen“, sagt ein leitender Mitarbeiter.

Eine Person zur Kontrolle bis nach Hause zu begleiten – dafür hätten seine Kollegen nicht genug Zeit. Dass über Jahre am mittleren Dienst gespart worden sei, räche sich jetzt. Bei den Corona-Kontrollen seien seine Kollegen auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Auf diese gingen rund die Hälfte aller Überprüfungen zurück.

Schwarze Schafe in der Gastronomiebranche, die die Schutzverordnungen zu umgehen versuchen, ärgern Diana Haider-Zakrzewski. Ihr gehört die Bar Old Fa­shioned im Frankfurter Ausgehviertel Sachsenhausen. „Wir haben während Corona Geld vom Staat bekommen, jetzt sollten wir auch einen Beitrag leisten“, sagt die Gastronomin. Freitags und samstags hat sie unter 2-G-Bedingungen geöffnet, unter der Woche gilt 3 G – einigen Stammgästen zuliebe, die sich nicht impfen lassen wollten. Das sei für sie auch eine wirtschaftliche Frage gewesen: „Es macht einen Unterschied, ob ich an den wichtigsten Abenden nur den halben Tresen besetzen kann“, sagt sie. Bei 2-G-Bedingungen entfällt das Abstandsgebot bislang.