Kritik an Corona-Regeln : Ist die Demokratie in Gefahr?

Wir sind das Volk. Dieser Satz war in diesem Jahr immer wieder auf der Straße zu hören, wenn Kritiker der Corona-Maßnahmen demonstrierten. Die, die diesen Ausruf für sich beanspruchen, sehen sich in der Tradition der friedlichen Revolution von 1989, als das Volk tatsächlich auf die Straße ging, um für Freiheit und gegen den Unrechtsstaat, gegen die verbrecherische SED-Herrschaft zu demonstrieren.

In einem solchen Unrechtsstaat wähnen sich die heutigen Demonstranten wieder. Deutschland, so behaupten sie, sei auch im Jahr 2020 ein Unrechtsstaat, eine Merkel-Diktatur, in der von oben herab, aus dem Kanzleramt, Maßnahmen verhängt werden, die das Volk knechten, ohne dass das notwendig sei – Sadismus der Herrschenden eben.

Nun sind diejenigen auf der Straße keineswegs das Volk, auch wenn sie es gerne wären. Die sogenannte Querdenker-Bewegung ist eine kleine Minderheit, die zudem zu einem nicht unerheblichen Teil aus Rechtsextremisten, Verschwörungstheoretikern und Reichsbürgern besteht, Leuten also, die zwar vorgeben mögen, für die Demokratie zu kämpfen, deren Ziel aber keineswegs die Freiheit ist, sondern genau das Gegenteil. Sie sind verkleidete Brandstifter, genauso, wie es die AfD ist.

„Querdenken“ als Sprachrohr einer schweigenden Mehrheit?

Das bedeutet aber nicht, dass man alles, was dort geäußert wird, einfach als puren Unsinn fortwischen sollte, nach dem Motto: Das sind halt Spinner. Es ist ähnlich, wie es bei Pegida war. Auch die Typen dort waren und sind Extremisten, die sich als Freiheitskämpfer tarnen. Dass ihnen das aber überhaupt gelang, liegt daran, dass sie Ängste und Sorgen eines nicht unerheblichen Teils der Bevölkerung aufgreifen.

Im Corona-Jahr ist es die Angst, dass die Demokratie tatsächlich in Gefahr sein könnte. Schon vor der Corona-Krise haben Umfragen gezeigt, dass viele Bürger sich um die Demokratie sorgen. Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die 2019 entstand, kam zum Beispiel zu dem Ergebnis: „Weniger als die Hälfte der Menschen in Deutschland ist damit zufrieden, wie die Demokratie in unserem Land funktioniert.“

Nun wäre es nicht verwunderlich, wenn diese Unzufriedenheit weiter zugenommen hätte, die paar tausend Menschen auf der Straße also diesbezüglich tatsächlich nur das Sprachrohr einer großen schweigenden Mehrheit wären. Denn die Corona-Maßnahmen, gerade beim ersten Lockdown, wurden ja tatsächlich von oben herab verhängt. Die Krise, so heißt es in dem Zusammenhang häufig, sei nun einmal die Stunde der Exekutive.

Lebensträume wurden vernichtet

Um die Pandemie einzudämmen und um zu verhindern, dass derart viele Menschen sterben, wie es in anderen Ländern, etwa Italien oder Spanien, der Fall war, mussten andere Opfer erbracht werden. Grundrechte wurden massiv eingeschränkt. Menschen verloren ihre wirtschaftliche Existenz. Noch heute ist es so, dass man in Geschäften Inhaber trifft, die mit den Tränen kämpfen, wenn man sie auf die derzeitige Situation anspricht, weil das, was sie sich bisweilen mühsam in vielen Jahren aufgebaut haben, auf einmal zusammenbricht. Lebensträume wurden vernichtet. Maßnahmen wirkten für Betroffene willkürlich oder übertrieben.