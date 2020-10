Corona-Maßnahmen in NRW : Das Landesparlament soll mitreden dürfen

Sollten die Landtage stärker bei den Corona-Beschlüssen beteiligt werden? Das will die FDP in Nordrhein-Westfalen, die dort zusammen mit der CDU regiert. Die Opposition unterstützt die Initiative.

Es hat erstaunlich lange gedauert, bis die Fraktionen in Bund und Ländern vernehmbar darauf pochten, dass die Parlamente auch bei der Corona-Bekämpfung wieder eine zentrale Rolle spielen müssen. Mitte Oktober beklagte der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner, der Bundestag sei in eine Beobachterrolle geraten. „Die Regierungen entscheiden allein über weitgehende Beschneidungen der Freiheit. Eine Debatte findet im Parlament zuvor nicht statt.“ Auch Grünen-Chef Robert Habeck forderte eine stärkere Beteiligung der Abgeordneten. Der Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, mahnte, die Balance zwischen Regierung und Parlament müsse immer wieder neu gefunden werden.

Gerhart Baum, der zu den letzten Granden der FDP zählt, hält es für gänzlich unverständlich, warum trotz der übereinstimmenden Diagnose bisher wenig passiert ist. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der frühere Bundesinnenminister einen „dringenden Appell“ mit dem Titel „Die erste Gewalt muss (mit)entscheiden“. Die ganze Republik debattiere über Corona, nur die Parlamente würden noch immer ausgebremst. „Weder auf Bundes- noch auf Landesebene sind sie bisher an den maßgeblichen Entscheidungen beteiligt, weil die Regierungen fürchten, in ihrer Handlungsfähigkeit beschränkt zu werden.“ Baum hält diese Befürchtung für gänzlich unbegründet. Schließlich lasse sich die parlamentarische Befassung so ausgestalten, dass flexibel und schnell gehandelt werden könne. Das stifte ein Mehr an Legitimation, weil die Corona-Politik unmittelbar an den Souverän – das Volk – rückgekoppelt und die Opposition mit ihren Argumenten eingebunden werde. Im Bundestag würden unter den Augen der Öffentlichkeit Argumente vielfältiger abgewogen, als das bei einem Gipfel der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten hinter verschlossenen Türen der Fall sein könne. Zudem sei der Gesetzesvorbehalt elementarer Teil des Demokratie- und Rechtsstaatsprinzips.

Die für die Bürger wichtigsten Pandemie-Entscheidungen werden freilich auf Länderebene getroffen – durch Coronaschutzverordnungen der Regierungen. Vor allem auch die Regierungsfraktionen in den Landtagen sind deshalb aufgefordert, „den Weg für eine parlamentarische Selbstermächtigung frei zu machen“, sagt Baum. Das richte sich auch an Habeck und seinen Parteifreund Lindner. „Wo bleiben die Initiativen derjenigen, die in Berlin opponieren, aber in den Ländern mitregieren?“, fragt Baum.

Informationsweitergabe nicht mehr nur freiwillig

Die nordrhein-westfälische FDP, die seit 2017 mit der CDU regiert, hat sich mittlerweile positioniert. „Klüger als das Virus: Vom akuten Krisenmanagement zum souveränen Risikomanagement“, heißt ein Forderungskatalog, den die FDP-Fraktion am Dienstag verabschiedete. Bei Ausbruch der Pandemie sei es das Gebot der Stunde gewesen, entschlossen und unmittelbar zu handeln, die Regierung könne und müsse die operative und oft kleinteilige Steuerung übernehmen. Die Parlamente wiederum müssten nun unter Berufung auf Artikel 80, Absatz 4 Grundgesetz die großen Linien bestimmen und den Rahmen festlegen, in dem sich die Exekutive bewege.

Nach den Vorstellungen der FDP-Fraktion geht es nicht darum, die Coronaschutzverordnung vollständig durch ein Gesetz zu ersetzen, sondern einen Handlungsrahmen für diese zu bilden. Zudem müsse die Informationspflicht der Landeregierung gegenüber dem Landtag geregelt werden. Denn bisher erfolge die Unterrichtung über die aktuelle pandemische Lage und die Übermittlung von neuen Verordnungen „vielfach auf freiwilliger Basis“, moniert die FDP. Auch gelte es, den Abwägungsprozess sicherzustellen und öffentlich darzustellen.

„Seit fünf Monaten Funkstille“

Die zu schaffende Landes-Norm solle die Pandemie-Bekämpfung auf abstrakter Ebene regeln und der Exekutive notwendige Grenzen aufzeigen, heißt es im Positionspapier der FDP. Wie unerlässlich das ist, hatte sich schon zu Beginn der Pandemie gezeigt. Im April wollte die schwarz-gelbe Regierung von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ihr Epidemiegesetz eigentlich im Eilverfahren durch den Landtag bringen, was aber am dezidierten Widerstand der Opposition scheiterte. Diese hatte – ebenso wie Staatsrechtler und Berufsverbände – erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken geltend gemacht.

Heftig kritisiert worden war zudem, dass ein Teil der vorgesehenen Regelungen keiner Befristung unterliegen sollte. Das schließlich verabschiedete Gesetz ist dagegen bis Ende März 2021 befristet. Bis Ende Dezember muss es evaluiert werden. Diesen nun beginnenden Prozess will die FDP-Fraktion als Auftakt für die Reparlamentarisierung der Corona-Politik in Nordrhein-Westfalen nutzen.

SPD und Grüne fordern kurzfristige Sondersitzung

Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) begrüßt den Vorstoß des Koalitionspartners von Ministerpräsident Laschet. „Ich freue mich sehr darüber, dass die FDP deutlich macht, dass es um Demokratiefragen geht, wir sind hier eng bei den Liberalen. Wenn es darum geht, Parlamentsrechte zu stärken, sind wir immer mit dabei.“ Die Debatte über Corona-Entscheidungen gehöre wieder verstärkt ins Parlament. Zuletzt habe Laschet im Juni zu Corona im Landtag gesprochen, kritisiert der Oppositionsführer. „Seit fünf Monaten Funkstille des Ministerpräsidenten im Parlament, hier in der Herzkammer der Demokratie, das ist bundesweit trauriger Rekord.“

Unterdessen haben die Grünen im Landtag ebenfalls ein Positionspapier verabschiedet, in denen sich manche auch von FDP und SPD erhobene Forderung wiederfindet. Zudem sprechen sich die Grünen für eine Pandemie-Kommission als Sonderausschuss und für mehr Bürgerbeteiligung aus. Gemeinsam forderten SPD und Grüne am Mittwoch eine kurzfristige Sondersitzung des Landtags und eine Regierungserklärung. Laschet müsse dem Parlament die am Mittwoch von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Maßnahmen darlegen.