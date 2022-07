Corona-Herbst : Die FDP hat Zeit, das Land nicht

Rachenabstrich in einem Testzentrum des Roten Kreuzes in Frankfurt am Main Bild: Lucas Bäuml

Wie sehr sich die Maßstäbe doch verschoben haben. Bislang galten die Sommermonate in der Corona-Pandemie als eine Zeit, in der die Menschen Urlaub vom Virus machen konnten – das warme Wetter, die geöffneten Terrassen entzogen dem Erreger den Boden. Wer vor genau einem Jahr einen Infizierten finden wollte, musste lange suchen: Das Robert-Koch-Institut meldete, dass pro 100.000 Einwohner und binnen einer Woche genau fünf Personen neu erkrankten. Bundesweit waren Anfang Juli des vergangenen Jahres geschätzt nur 12.000 Menschen mit Corona infiziert.

Ein Jahr und einige Virusmutationen später ist die Welt eine andere. Derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei fast 700, die Zahl der Infizierten wird auf knapp 1,4 Millionen geschätzt. Sommerpause von der Pandemie? Das war einmal.

Wie lange das so bleibt, kann niemand vorhersagen. Das Coronavirus ist ein Gegner, der beständig seine Strategie ändert. Gut möglich, dass der Erreger in eine Richtung mutiert, die in Zukunft viel weniger Menschen krank macht als zurzeit. Denkbar auch, dass das Gegenteil geschieht.

Recht groß hingegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansteckungszahlen im Herbst noch einmal deutlich steigen – so wie es in den vergangenen zwei Jahren auch war. Der Unterschied ist, dass die Republik dann nicht aus einem entspannten Corona-Sommer kommt, sondern aus einer Phase vergleichsweise hoher Ansteckungszahlen.

Der Sachverständigenrat hält sich im Zweifel zurück

Wer sich von dem 160 Seiten umfassenden Bericht des Corona-Sachverständigenausschusses klare Handlungsanweisungen für den Herbst versprochen hat, der wurde am Freitag enttäuscht. Lange wurde das Dokument herbeigesehnt, vor allem in der Ampelkoalition in Berlin und dort besonders bei der FDP. Doch wie zu erwarten, blieb der Ausschuss in seinen Einschätzungen differenziert und im Zweifel zurückhaltend.

Lockdowns und Kontaktbeschränkungen sind demnach vor allem geeignete Instrumente in der Frühphase einer Pandemie, Ähnliches gilt für die mühsame Arbeit der Kontaktnachverfolgung, die den Gesundheitsämtern in den zurückliegenden Jahren so manche Überstunde auferlegt hat. Welche Instrumente in der gegenwärtigen Phase der Krise am ehesten helfen, beim Übergang von der Pandemie zur Endemie also, bleibt vielfach offen. Wie wirksam Schulschließungen waren, ist nach Auffassung der Fachleute ebenso unklar wie die generelle Wirksamkeit von Masken – denn häufig kommt es vor, dass der Träger sie nicht richtig aufsetzt.

Die Ampel hätte gut daran getan, sich schon in den vergangenen Wochen Gedanken darüber zu machen, wie sie das Land in den Herbst steuern will – die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes gelten schließlich nur noch bis Ende September. Stattdessen hat die in der Corona-Pandemie ohnehin oft glücklos agierende FDP die Koalition dazu gedrängt, jedenfalls öffentlich so lange nichts zu tun, bis der Bericht des Sachverständigenausschusses vorgelegt worden ist.

Und jetzt? Wie wenig belastbar die Untersuchung für mögliche politische Entscheidungen ist, wird gleich am Anfang des Papiers deutlich. Die Kommission hätte nach eigenem Bekunden viel früher eingesetzt werden müssen, es fehlte ferner eine „ausreichende und stringente begleitende Datenerhebung“. Und für eine abschließende Einschätzung habe es dem Gremium zudem an Personal und Zeit gemangelt.

Am Ende hat die gesundheitspolitische Blockade der Freidemokraten vor allem Zeit gekostet, um mit Ärzten, Kliniken, Impfstoff­herstellern und Kommunen darüber zu sprechen, was den Sommer über passieren muss, damit im Herbst keine Überforderung droht. Und nicht nur die Grünen befürchten derzeit, dass es am Ende wieder so kommt, wie man es schon kennt: Krisenmodus, Nachtsitzungen, handwerklich nicht immer gut in Recht gegossene Entscheidungen kurz vor knapp.

Dass es der FDP mit dem Warten auf den Bericht ohnehin wohl nie wirklich ernst war, zeigte die jüngste Einlassung von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Kurz bevor der Bericht veröffentlicht wurde, nannte die Freidemokratin die Schulschließungen einen Fehler, den man „nicht wiederholen“ dürfe. Die Mahnung der Partei, die Ergebnisse des Berichts abzuwarten, galt offenbar in erster Linie für die anderen.

Viel spricht dafür, dass die Bundesregierung das Land ein weiteres Mal weitgehend unvorbereitet in den Corona-Herbst schickt. Denn nach der Sommerpause hat der Bundestag nur zwei Sitzungswochen lang Zeit, um ein neues Infektionsschutzgesetz zu beschließen. Im vergangenen Jahr konnten die Zuständigen ihr Zögern und Zaudern auf die Bundestagswahl und den Regierungswechsel schieben. Dieses Jahr kann jeder sehen, wer die Verantwortung trägt.