Infektionsschutzgesetz : Deutliche Kritik an geplanten Corona-Lockerungen

Die Kritik an der geplanten Reform des Infektionsschutzgesetzes hält an. Bei einer Expertenanhörung des Bundestags zu dem Thema warnte die Virologin Melanie Brinkmann am Montag vor dem Wegfall von Schutzinstrumenten wie der Maskenpflicht. Es sei nach wie vor „absolut wichtig“, Infektionen zu vermeiden, sagte die Wissenschaftlerin. Deshalb müssten Instrumente beibehalten werden, die Ansteckungen verhinderten. Ein Beispiel sei das Tragen von Masken überall dort, wo Personen in Innenräumen zusammenkommen. Viele Menschen seien gerade „der falschen Annahme, dass der Sommer entspannt wird“.

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin plädierte dafür, dass den Ländern auch weiterhin mehr Instrumente im Kampf gegen das Coronavirus zur Verfügung stehen sollten. Das Gesetz solle „nicht die derzeit notwendigen Maßnahmen abbilden, sondern vielmehr die im dynamischen Verlauf unter Umständen erforderlichen Schutzmaßnahmen als Werkzeuge den einzelnen Länderparlamenten zur Verfügung stellen“, heißt es in einer Stellungnahme.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) wies auf die „Gefahr äußerst kurzfristiger und vielfältiger Regelungen der Regierungen in den einzelnen Bundesländern“ hin. Dies sei für die Krankenhäuser „nicht umsetzbar“, schriebt die DKG in einer Stellungnahme.

Streeck: andere Phase der Pandemie

Etwas zurückhaltender positionierte sich die Bundesärztekammer. Das Gremium betonte, der geplante Wegfall etlicher Schutzmaßnahmen müsse „rechtzeitig und mit Blick auf den Herbst 2022 fortwährend überprüft“ und die Regelungen „gegebenenfalls erneut angepasst“ werden.

Es gibt auch Befürworter der Reform. Der Bonner Virologe Hendrik Streeck sagte bei der Anhörung im Gesundheitsausschuss, man sei in einer anderen Phase der Pandemie. Es gebe zwar nie dagewesene Infektionszahlen, die Belastung der Kliniken habe sich aber davon abgekoppelt. Dies sei „ein guter Zeitpunkt, besonnen Maßnahmen zurückzufahren“ und sich von solchen zu trennen, deren Wirksamkeit nicht bewiesen sei.

Vonseiten der Länder kam am Montag Kritik an dem Entwurf. Der Gesundheitsminister von Baden-Württemberg, Manfred Lucha (Grüne), nannte es mit Blick auf den möglichen Wegfall der Maskenpflicht „absurd, dass wir in einer Phase, in der nicht nur die Infektionszahlen, sondern auch die Belegungen in den Krankenhäusern kontinuierlich zunehmen, eines der wichtigsten Instrumente aus der Hand geben, mit dem wir den Infektionsdruck abmildern können“.

Unterdessen reagiert Rheinland-Pfalz auf die stetig steigenden Infektionszahlen und will die nächste Runde der geplanten Lockerungen verschieben. Mit Blick auf die Infektionsdynamik werde er dem Kabinett an diesem Dienstag vorschlagen, die aktuelle Bekämpfungsverordnung im Wesentlichen bis zum 2. April zu verlängern, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) in Mainz. Nach den Vorstellungen des Bundes sollen die meisten Corona-Regeln vom 20. März an fallen. Es ist aber eine Übergangsfrist von zwei Wochen möglich, die Hoch nutzen möchte.

Auch die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern plant, angesichts der hohen Zahl der Corona-Neuinfektionen im Land möglichst viele Regeln übergangsweise beizubehalten. „Wir sind in einer schwierigen Lage, die Corona-Lage ist dynamisch“, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) im Anschluss an eine Sonderkabinettssitzung in Schwerin.

Am Mittwoch will der Bundestag über einen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) vorgelegten Entwurf beraten. Dabei geht es um eine neue Rechtsgrundlage für Beschränkungen, wenn die jetzige ausläuft. FDP-Chef Christian Lindner verteidigte die geplanten Neuregelungen am Montag. „Die Pandemie ist nicht überwunden, aber sie hat ihren Charakter verändert, also muss sich auch der Charakter der Bekämpfung der Pandemie verändern“, sagte Lindner in Berlin.