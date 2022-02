Streit um Lockerungen : Wo bleibt der Öffnungsfahrplan?

Die Liste ist lang und wird noch länger: Dänemark, Norwegen, Frankreich, Schweden, Spanien, Großbritannien, Finnland, Österreich, die Schweiz, die Niederlande – ein europäisches Land nach dem anderen lockert seine Corona-Maßnahmen oder hebt sie fast ganz auf. Beim Ausgehen oder Shoppen in Zürich oder Kopenhagen ist die Maskenpflicht Vergangenheit, nach dem Impfzertifikat fragt dort auch niemand mehr.

Gelockert wird, obwohl sich die Infektionszahlen dort teils noch mehr als in Deutschland zu einer gigantischen Wand auftürmen. Doch die ansteckende Omikron-Virusmutante hat einen deutlich milderen Krankheitsverlauf als die von ihr verdrängte, gefährlichere Delta-Variante. Und trotz der schieren Masse an Infektionen von mehreren hunderttausend am Tag steigt die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen nur moderat oder sinkt sogar. In vielen Ländern sorgt die hohe Impfquote vor allem in der besonders gefährdeten Gruppe der Älteren für weniger schwere Krankheitsverläufe und Todesopfer.

Fast wie ein früherer Basta-Kanzler

Das sind gute Gründe für die Regierungen in Paris oder Den Haag, die Rückkehr zu einem Alltag fast wie vor der Pandemie einzuleiten. Auch die Weltgesundheitsorganisation macht Hoffnung auf ein nahendes Ende der Pandemie in Europa.

Während halb Europa sich aus der Umklammerung des Virus löst, findet hierzulande eine merkwürdige Debatte darüber statt, ob überhaupt über Öffnung und Lockerung geredet werden dürfe. Es hört sich wie ein Diskussionsverbot an, wenn Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann verlangt, vor Ostern dürfe nicht über ein Ende der Einschränkungen gesprochen werden. Dies wäre „unangemessen und ein falsches Signal“. Fast wie ein früherer Basta-Kanzler klingt Olaf Scholz: „Die Lage ist nicht danach.“ Sein Pandemieminister Lauterbach warnt davor, „zu früh zu lockern“. Dies wäre „verrückt“. Und die neue Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang kritisiert den „Überbietungswettbewerb der Lockerungsforderungen“ und meint damit die FDP.

Die Liberalen widersprechen in der Tat der Linie ihrer Ampelpartner. Parteichef Lindner und Justizminister Buschmann weisen zu Recht darauf hin, dass nicht erst zum prognostizierten Scheitelpunkt der Omikron-Welle Mitte Februar, wenn die Ministerpräsidenten wieder mit Scholz und Lauterbach tagen, über einen Öffnungsfahrplan nachgedacht und auch diskutiert werden muss. Wichtig ist frühes Handeln auch, weil die Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten bis zum 19. März befristet ist und nur mit der drohenden Überlastung des Gesundheitswesens begründet werden kann.

Nicht nur die Ampelpartner sind uneins beim Thema Lockerungen, eine Kluft tut sich auch zwischen den Ländern auf. Bayerns Ministerpräsident Söder sieht in der Omikron-Wand „Fenster und Türen“ für den Weg zurück in die Freiheit und lockert schon kräftig, sein niedersächsischer Amtskollege Weil rät weiter zur Vorsicht. Auch unter den Virologen gehen die Meinungen über den richtigen Zeitpunkt auseinander.

Die Impfpflicht-Debatte verstärkt die gereizte Stimmung

Wie groß der Vertrauensschwund in der Bevölkerung wegen der auch schon vor der Öffnungsdebatte als verwirrend empfundenen Corona-Kommunikation ist, zeigte die jüngste Allensbach-Umfrage für die F.A.Z. Eine Mehrheit fühlt sich nach zwei Jahren Pandemie in einer „Endlosschleife“ gefangen. Zu oft wurden die von Politik und Wissenschaft genährten Hoffnungen auf ein Ende der Corona-Maßnahmen enttäuscht.

Auch die Debatte über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht folgt diesem Muster, das die ohnehin gereizte Stimmung verstärkt. Erst schien die plötzliche Kehrtwende der Politik Ende November hin zu einer schnellen Einführung einer Impfpflicht entschlossenes Handeln der neuen Regierung zu signalisieren. Doch statt politische Führung in dieser Grundsatzfrage mit einem eigenen Gesetzentwurf zu verbinden, flüchtet sich die auch hier uneinige Koalition aus taktischen Gründen in eine Gewissensdebatte im Bundestag ohne festen Entscheidungstermin.

Kein besseres Bild bietet die Union als stärkste Oppositionskraft. Während Friedrich Merz einem Stufenplan zur Impfpflicht für Ältere zuneigt, fordert Hessens Ministerpräsident Bouffier eine generelle Impfpflicht schon ab März. Kein Wunder, dass die meisten Abgeordneten nicht nur wegen verfassungsrechtlich und wissenschaftlich ungeklärter Fragen ohne klare Position sind.

So oder so muss jetzt die Debatte darüber geführt werden, mit welchen Risiken für den Einzelnen und mit welcher Belastung des Gesundheitssystems die Gesellschaft bereit ist zu leben. Die Antwort darauf hängt auch davon ab, welche neuen Virusvarianten auftauchen. Für eine böse Überraschung war Corona bislang immer gut. Die beste Vorbereitung darauf bleibt eine höhere Impfquote.