Streit über Lockerungen : Was von der Maske bleibt

Es ist Sommer, alles schwitzt und ist draußen, die Fenster sind geöffnet, die Inzidenz ist niedrig, und die Impfquote steigt. Ist es da noch sinnvoll, eine Maske zu tragen? Kann man sie draußen nicht ablegen? Oder vielleicht sogar drinnen, in der Schule, in Clubs, im Wohnzimmer mit Oma und Opa?

Darüber streiten derzeit der Bundesgesundheitsminister und die -justizministerin mit den Ländern und die Länder wiederum untereinander. In Bayern ist es zu einer regelrechten Regierungskrise unter den Koalitionären gekommen, im oberbayerischen Greifling wurde ein Gemeinderatsmitglied ohne Maske (aber in Begleitung eines Anwalts) aus der Sitzung geworfen, und in manchen Klassen streiten Schüler mit ihren Lehrern.