Nach der Pandemie: Das haben wir aus Corona gelernt

Drei Jahre nach dem Lockdown

Das haben wir aus Corona gelernt

Von Kim Björn Becker, Claudia Bothe, Carlota Brandis, Reiner Burger, Jens Giesel, Susanne Kusicke

Vor drei Jahren ging Deutschland zum ersten Mal in den Lockdown. Die Pandemie hat das Land verändert – nicht immer nur zum Schlechten. Was bleibt, was haben wir gelernt? Acht Menschen geben Antworten.