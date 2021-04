Laschets Lockdown-Vorschlag : „Er hat ohne Zweifel Recht“

Der Vorschlag des CDU-Vorsitzenden und NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet, schon diese Woche einen weiteren sogenannten Brücken-Lockdown zu beschließen, findet glühende Anhänger, ruft aber auch harte Kritiker auf den Plan. Zu den Unterstützern zählt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). „Er hat ohne Zweifel Recht“, sagte Kretschmer der „Sächsischen Zeitung“ über Laschet. „Mit der Dynamik vor Ostern werden wir Ende Mai nicht erreichen.“ Erst dann könne man erwarten, dass die Impfungen die Zahl der Infektionen nennenswert verringerten.

Laschet hatte vorgeschlagen, im Kampf gegen die dritte Corona-Welle einen „Brücken-Lockdown“ zu beschließen. Damit solle die Zeit überbrückt werden, bis genügend Menschen geimpft seien. Dieser Lockdown solle zwei bis drei Wochen dauern. Die Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) solle vom 12. April auf diese Woche vorverlegt werden.

Bouffier findet Lockdown „vernünftig“

Kretschmer sagte: „Wir sind es auch denjenigen schuldig, die in den Krankenhäusern unter Hochdruck und extremer Belastung arbeiten, nicht wieder (eine) so furchtbare Situation wie zu Weihnachten eintreten zu lassen.“ Das Problem sei, dass sich für viele Menschen die Realität in den Krankenhäusern im privaten Umfeld nicht abbilde. „Sie spüren die Last der Einschränkungen, aber nicht die Bedrohung durch das Virus.“ In Sachsen würden täglich 100 bis 200 neue Infektionen reichen, damit die Intensivstationen in kurzer Zeit überlastet seien.

Auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier dringt auf eine Ministerpräsidentenkonferenz noch in dieser Woche. In einer am Dienstag in Wiesbaden veröffentlichten Stellungnahme schloss er sich Laschets Vorschlag eines weiteren Lockdowns an. Zur Begründung verwies Bouffier unter anderem auf die angespannte Situation in den Krankenhäusern. „Ich halte die Vorschläge von Armin Laschet für vernünftig“, so Bouffier. „Wir befinden uns aktuell in einer unsicheren Lage, zumal wir bundesweit Meldungen bekommen, dass die Intensivstationen immer weniger Kapazitäten haben. In einer solchen Situation ist Vorsicht geboten.“

Die Ministerpräsidentenkonferenz vorzuziehen sei auch deshalb sinnvoll, weil in den meisten Ländern an diesem Tag die Schule wieder beginne. „Es wäre daher richtig, wenn man sich vorher bundesweit verständigt, wie man mit den Schulen aufgrund der derzeitigen pandemischen Lage umgeht.“

Brinkhaus fordert schnelle Entscheidung

Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag Ralph Brinkhaus (CDU), sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: „Der Vorstoß von Armin Laschet ist richtig.“ Und: „Bis der Anteil der Geimpften in der Bevölkerung hoch genug ist, müssen wir für einen klar begrenzten Zeitraum mit einem ,Brücken-Lockdown' die Gesundheit schützen und die Corona-Infektionen eindämmen.“ Brinkhaus mahnte zügiges Handeln an: Es brauche jetzt „eine schnelle Entscheidung von Bund und Ländern.“

Kritik an Laschets Vorstoß kommt hingegen aus Niedersachsen, von der Opposition im Bund und aus der SPD. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sagte, er habe „erhebliche Zweifel“ an solch einem Lockdown, und der Vorschlag lasse viele Fragen offen. „Will Ministerpräsident Laschet die Kitas komplett samt Notbetreuung schließen? Will er die Wirtschaft ganz herunterfahren? Wie lange und mit welchem konkreten Ziel sollen die Maßnahmen andauern? Das alles ist ungeklärt“, sagte Weil. „Solche Vorschläge tragen zur Verunsicherung der Menschen bei, helfen uns aber nicht bei der Eindämmung des Infektionsgeschehens.“

Weil lehnt es auch ab, die Bund-Länder-Beratungen vorzuziehen. Dafür sehe er keinen Grund. „Vor Ostern hat Aktionismus bei vielen Menschen für einen Vertrauensverlust gesorgt, nach Ostern dürfen wir diesen Fehler nicht wiederholen.“ Niedersachsen will in Kürze in 14 Modellkommunen erproben, ob an Corona-Tests geknüpfte Öffnungen von Geschäften, Cafés und Kultureinrichtungen möglich sind.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner pflichtet Weil bei. „Wir halten das für aktionistisch“, sagte Lindner. Er warnte, die Diskussion über den Kanzlerkandidaten der Union dürfe die Pandemiebekämpfung nicht beeinträchtigen. „Seit über einem Jahr fällt der Politik zur Pandemiebekämpfung nur ein, das öffentliche Leben stillzulegen. Wir bleiben zuhause, Wellenbrecher-Lockdown. Wie unterschiedlich waren die Bezeichnungen für die immer gleiche Politik“, sagte Lindner. Mit Tests, Masken Hygienekonzepten und mehr Tempo beim Impfen stünden längst andere Mittel zur Verfügung.

„Das kann kein guter Rat sein“

„Wir fragen uns, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage Herr Laschet es eigentlich jetzt für notwendig erachtet, einen kompletten, pauschalen Lockdown in unserem Land einzuleiten“, sagte Lindner. Im Gegenteil müsse über die begonnenen Modellprojekte besser verstanden werden, wo und wie Infektionen stattfinden. Ausgerechnet diese einzustellen sei falsch. „Das kann kein guter Rat sein“, sagte Lindner.

Auch Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) kritisierte Laschets Vorstoß. „Es macht nicht Sinn, sich zusammenzusetzen, ohne dass man sorgfältig das, was man dort beschließt, auch vorbereitet hat“, sagte Scholz. Zugleich monierte er, Laschet habe als NRW-Ministerpräsident trotz hoher Infektionszahlen nicht alle vereinbarten Regelungen eingehalten und nicht konsequent Ausgangsbeschränkungen in betroffenen Regionen eingeführt.

„Ich fände es gut, wenn diese Verabredung, die wir miteinander haben, (...) überall gilt und von allen beachtet würde“, sagte Scholz. Wichtig seien gerade Klarheit und Führung. „Zur Klarheit gehört, zu sagen, was wir tun – und das dann auch zu tun, was wir gesagt haben.“ Dazu gehörten neben der Rücknahme einzelner Öffnungsschritte eben auch Ausgangsbeschränkungen. Zudem müssten Unternehmen und Schulen mehr testen.