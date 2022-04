Extremismus nimmt zu : Wie aus Corona-Geschwurbel Entführungspläne werden

Aktualisiert am

Demonstranten in Rostock halten ein Plakat in Anspielung auf den Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Bild: dpa

Mit Protest gegen die Pandemiepolitik hatten die Plakate nichts mehr zu tun, die mehrere Teilnehmer bei einer größeren Corona-Demonstration in Düsseldorf Mitte Dezember zeigten. „Wir sind im Krieg! Korrupte Parteien und Verwaltung gegen das Volk“, hieß es auf dem Banner eines Mannes. Ein anderer reckte ein großes Pappschild mit einem in der Reichsbürgerszene beliebten Verschwörungsmythos in die Höhe: „Die Wahlen sind seit 1956 ungültig.“

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern beobachten seit einigen Monaten, dass Teile der Protestbewegung gegen die staatlichen Schutzmaßnahmen in der Pandemie eine „systemfeindliche Agenda“ verfolgen. Diesen verfassungsfeindlichen Akteuren geht es darum, die Grundordnung der Bundesrepublik „zu delegitimieren und Gewalt zur Durchsetzung der eigenen politischen Auffassungen zu propagieren“, heißt es vom nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz. Als erster Nachrichtendienst widmet er extremistischen Corona-Leugnern und Impfgegnern in seinem neuen Jahresbericht sogar ein eigenes Kapitel. Es trägt den sperrigen Titel „Demokratiefeindliche und/oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates“.

Telegram bietet Extremisten Schutz

Sorgen bereitet den Sicherheitsbehörden die zunehmende Aggressivität und Grenzüberschreitungen. Längst bleibt es nicht mehr bei verbalen Attacken, Bedrohungen und Sachbeschädigungen. Im September erschoss ein radikaler Corona-Leugner den jungen Kassierer einer Tankstelle im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein, der ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. In Sachsen wird gegen Mitglieder einer Telegram-Gruppe namens „Dresden Offlinevernetzung“ ermittelt, die sich ganz konkret über ein Attentat auf den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) austauschte. Eine am Gründonnerstag zerschlagene Gruppe verfügte ebenfalls schon über Waffen und soll vorgehabt haben, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen, die angeblich unrechtmäßige Bundesregierung zu stürzen und die Regierungsgewalt zu übernehmen.

Um mithilfe eines großflächigen Blackouts bürgerkriegsähnliche Zustände zu verursachen, plante die mutmaßliche Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“ zudem Anschläge auf das Stromnetz. Als Köpfe gelten zwei Männer aus Rheinland-Pfalz und Brandenburg. Zum Umfeld der Gruppe zählen die Behörden mehrere Dutzend Personen. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz beschreibt die Verdächtigen als „bunt gemischtes Personenfeld“. Es seien rechtsextreme, verschwörungsmythische, aber auch linksextremistische Bezüge festgestellt worden. Doch das glühende Verlangen nach Delegitimierung des Staates einte die Mitglieder. Der Corona-Protest wirkte als Katalysator. Und wie bei der „Dresdner Offlinevernetzung“ diente auch bei den „Vereinten Patrioten“ Telegram als technische Plattform, um sich zu finden und weiter hochzuschaukeln.

Der Messengerdienst spielt wegen seiner weitreichenden Anonymisierungsoptionen und Gruppenfunktionen für die gesamte Corona-Protestler-Szene eine Schlüsselrolle. Telegram ist für sie eine dynamische Mobilisierungs- und Koordinierungsplattform, ein digitales Flugblatt, eine Echokammer, in der man sich fortwährend in der Freund-Feind-Wahrnehmung bestärkt, eine eigene Wirklichkeit namens Corona-Diktatur konstruiert und über das daraus angeblich folgende Recht auf Widerstand fabuliert. Immer wieder ist Telegram auch Tatort zur Bedrohung von Wissenschaftlern, Journalisten und vor allem Politikern, die als „Verbrecher“ dargestellt werden.