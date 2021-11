Steigende Infektionszahlen : Bund-Länder-Runde soll kommenden Donnerstag zur Corona-Lage tagen

Olaf Scholz am 11. November im Bundestag in Berlin Bild: Reuters

Die Bund-Länder-Runde zum Kampf gegen den dramatischen Anstieg der Corona-Infektionszahlen soll am kommenden Donnerstag zusammenkommen. Das kündigte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), am Donnerstag bei Twitter an. Ein Regierungssprecher in Düsseldorf bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur den Termin.

„Gut, dass nun endlich von allen Seiten Bereitschaft für diese dringend notwendige Abstimmung da ist. Corona kennt keine Regierungspause“, schrieb Wüst. Er lade im Einvernehmen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der SPD-Seite zu dem Termin ein. Die Corona-Lage spitze sich immer weiter zu, immer mehr Menschen erkrankten. „Das kann uns nicht kalt lassen. Bund und Länder haben gemeinsam die Verantwortung für ein wirksames und abgestimmtes Vorgehen“, erklärte Wüst.

„Das ist das, was wir jetzt brauchen“

Der geschäftsführende Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zuvor im Bundestag Beratungen von Bund und Ländern über die Corona-Situation für die kommende Woche angekündigt. Darüber sei er sich mit der Bundeskanzlerin einig, sagte Scholz am Donnerstag. Dabei sollten Bund und Länder über die Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen sprechen. „Das ist das, was wir jetzt brauchen.“

Angela Merkel hatte sich vehement für eine solche Ministerpräsidentenkonferenz ausgesprochen. Auch Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus begrüßte das geplante Spitzengespräch, zu dem die Unions-Ministerpräsidenten schon lange bereit gewesen seien. Vor allem SPD-Ministerpräsidenten hatten sich bisher skeptisch zu einer neuen Ministerpräsidentenkonferenz geäußert.

Impfzentren sollen wieder öffnen

Scholz äußerte sich in der Debatte besorgt über die wie schon im vergangenen Winter wieder drastisch steigenden Infektionszahlen. „Auch wenn die Lage anders ist, weil so viele geimpft sind, ist sie noch nicht gut“, sagte der SPD-Politiker, der von der geplanten Ampel-Koalition im Dezember zum Bundeskanzler gewählt werden soll. Grund sei, dass „nicht genügend Bürger von der Impfmöglichkeit bisher Gebrauch gemacht haben“, und deshalb „müssen wir weiter vorsichtig sein“.

Konkret gelte das für das Fortgelten der Maskenpflicht - es müsse aber auch zusätzliche Maßnahmen geben, „damit wir durch diesen Winter kommen“. „Wir müssen gewissermaßen unser Land winterfest machen“, sagte Scholz. „Das Virus ist noch unter uns und bedroht die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger.“ Deshalb sollten Dinge wie Maskenpflicht und Hygieneregeln weiter durchgesetzt werden können. Besonders wichtig sei eine neue Impfkampagne, auch für Drittimpfungen. Dafür sollten auch Impfzentren wieder öffnen, „auch mit Mitteln des Bundes finanziert". Zudem warb Scholz für strengere Testregeln in Pflegeheimen, aber auch die von den Ampel-Parteien geplante generelle Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz.

Bei Restaurant-, Theater- oder Kinobesuchen solle möglichst 2G gelten, „die Möglichkeit dafür schaffen wir jetzt“, sagte Scholz weiter. Allerdings müssten diese Regeln auch konsequent umgesetzt und kontrolliert werden. Zudem bekräftigte Scholz, dass es wieder „die Möglichkeit kostenloser Tests für alle Bürgerinnen und Bürger“ geben werde - wie schon von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt.

Scholz rief in der Debatte auch die Oppositionsparteien dazu auf, dem neuen Infektionsschutzgesetz zuzustimmen. „Ich fände es schön, wenn es parteiübergreifend getragen wird“, sagte der SPD-Kanzlerkandidat. Allerdings gibt es aus der Union Kritik an dem von den Ampel-Parteien geplanten Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, wodurch der Katalog möglicher Corona-Schutzmaßnahmen eingeschränkt wird.