Immer weniger freie Betten : Situation auf Intensivstationen „angespannt“

Trotz Impfung werden aktuell in etwa so viele Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt wie vor einem Jahr. Die Todeszahlen sind sogar höher als damals. Mancherorts gibt es keine freien Intensivbetten mehr.

Die Zahl der Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung ist in Deutschland abermals gestiegen. Sie liegt aktuell bei 2420, wie aus dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) hervorgeht. 1260 Covid-Patienten werden derzeit invasiv beatmet. Damit ist die Situation in den deutschen Krankenhäusern in etwa auf einem Niveau wie Ende Mai dieses Jahres. Am Stichtag vor genau einem Jahr waren 2647 Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung gezählt worden, also nur etwas mehr als zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Damals wurde aufgrund der hohen Werte zunächst der sogenannte Lockdown Light ausgerufen, um die Situation zu entspannen.

„Zwar bremst aktuell die Impfquote den Anstieg der Intensivbettenbelegung etwas aus, doch folgen die Zahlen weiterhin der ansteigenden Inzidenz“, sagte ein Sprecher der DIVI am Freitag der F.A.Z. Die Anzahl der betriebsbereiten Intensivbetten sei aufgrund des Personalmangels außerdem geringer als im vergangenen Herbst. „Die Situation ist also aktuell schon angespannt – und dabei stehen wir gerade erst am Beginn der Wintersaison.“

Die meisten Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung gibt es derzeit in den bevölkerungsreichen Bundesländern Bayern (534) und Nordrhein-Westfalen (400). Am niedrigsten sind die Werte in Bremen (19), Mecklenburg-Vorpommern (20) und Schleswig-Holstein (21). Einige Landkreise haben jedoch schon jetzt keine freien Intensivbetten mehr. Besonders betroffen sind vor allem Gebiete im Süden und im Osten Deutschlands.

Keine Entspannung in Sicht

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow ist deshalb besorgt. „Wir werden in den nächsten Tagen an die Situation kommen, dass wir nicht mehr genügend Intensivbetten haben“, sagte der Linken-Politiker dem ZDF. „Wir haben eine Pandemie der Ungeimpften. Und wir werden niemandem mehr garantieren können, der ungeimpft ins Krankenhaus kommt, dass er überhaupt noch in Thüringen behandelt wird.“ Wer Hilfe brauche, werde sie bekommen. Das könne man garantieren: „Aber er wird sie dann nicht mehr in Thüringer Krankenhäusern bekommen können.“

Bei der DIVI geht man vorerst nicht davon aus, dass die Zahlen schon bald stagnieren. „Wir rechnen im Hinblick auf die steigenden Inzidenzen in den kommenden Woche mit einem weiteren Anstieg der Covid-Patienten auf den Intensivstationen“, teilte ein Sprecher mit. Der Überlastung entgegenwirken könne man vor allem durch die Impfung und die Booster-Impfung. „Diese Instrumente halten wir bei der Bekämpfung der Pandemie und dem Schutz der Hochrisikogruppen für einen enorm wichtigen Part.“

Angesichts der steigenden Infektionszahlen rief auch der Sprecher der geschäftsführenden Bundesregierung, Steffen Seibert, am Mittwoch zu mehr Impfungen, Auffrischungsimpfungen und Testvorgaben in Pflegeheimen auf. Alle müssten sich mit allen Kräften dafür einsetzen, dass der Winter nicht unnötig viel Leid bringe, sagte Seibert. Die Entwicklung mit einem sprunghaft Anstieg der Fallzahlen und einer Zuspitzung bei der Klinikbelastung in einigen Regionen sei „sehr besorgniserregend“.

Erhöht hat sich in den vergangenen Wochen auch wieder die Zahl der Todesfälle. Das Robert Koch-Institut (RKI) vermeldete allein am Freitag 154 Todesfälle. Dieser Wert kann sich auch noch erhöhen, da es in der Regel Nachmeldungen gibt. Das RKI schlüsselt auch die Todeszahlen nach Kalenderwochen auf, in denen auch Nachmeldungen bereits enthalten sind. Allerdings sind diese Veröffentlichungen dementsprechend immer zeitversetzt; und geben somit einen Einblick in die Entwicklung der jüngeren Vergangenheit. Die bisher letzten veröffentlichten Werte dieser Art stammen aus der Kalenderwoche 41, die vom 11. bis 17. Oktober ging. In dieser Zeit wurden in Deutschland 381 Covid-19-Todesfälle verzeichnet, anderthalb Mal mehr als Mitte Oktober 2020.

Das RKI schlüsselt auch die Altersstruktur der Todesfälle auf. So lässt sich absehen, dass die meisten Toten älter als 60 Jahre alt waren. Vor allem starben an Covid-19 jene, die zwischen 80 und 89 Jahre alt waren.