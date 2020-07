Die Sorgen sind zurück : Arbeitslos durch Corona

Es wird kein guter Abend, Patricia Petri ahnt es schon. Es ist 17.30 Uhr an einem verregneten Montag im Juni, die Straßen sind leer im Gewerbegebiet in Mörfelden-Walldorf, die Chancen auf Kundschaft gering. Petri sitzt an einem der Tische im „Monkey Diner“, einem typisch amerikanischen Diner: rot gepolsterte Bänke, an den Wänden Bilder von Elvis Presley und Marilyn Monroe, im Hintergrund dudelt Fünfziger-Jahre-Musik, auf der Speisekarte stehen Burger, Spare Ribs und Steaks. Petri schaut aus dem Fenster, gegenüber liegt ein Hotel, in dem normalerweise viele Tagungs- und Messegäste sowie Urlauber absteigen – von Mörfelden ist es nicht weit zum Frankfurter Flughafen. Doch das Hotel hat immer noch zu. Sie hofft, dass trotzdem noch jemand kommt.

Nichts zu tun zu haben, das ist es, womit sie gerade schwer klarkommt. Petri – 40 Jahre alt, dunkle Haare, Tattoos an den Armen – arbeitet eigentlich für eine größere Cateringfirma am Frankfurter Flughafen, die verschiedene Fluggesellschaften mit Bordverpflegung beliefert, Essen, Getränke, Snacks. Seit Ende März ist sie in Kurzarbeit, und das zu 100 Prozent. „Ich hatte gehofft, dass es für mich zumindest noch ein bisschen Arbeit gibt“, sagt sie. „Leider kam es anders.“