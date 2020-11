Ministerpräsidenten einig : Länder wollen Teil-Lockdown bis kurz vor Weihnachten verlängern

Aktualisiert am

Der Teil-Lockdown wird voraussichtlich bis kurz vor Weihnachten andauern. In einer Schaltkonferenz einigten sich die Ministerpräsidenten der Länder auf eine Verlängerung bis zum 20. Dezember. Eine endgültige Entscheidung soll am Mittwoch fallen.

Angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen wollen die Länder den Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember verlängern. Darauf verständigten sich die Ministerpräsidenten am Montagabend in einer Schaltkonferenz, wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern erfuhr. Eine endgültige Entscheidung soll es bei den Beratungen von Bund und Ländern am Mittwoch geben.

Bei einer Verlängerung des Teil-Lockdowns bleiben Gastronomiebetriebe sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen, die seit Anfang November dicht sind, weiter geschlossen. Mit der Verlängerung der Maßnahmen sollen die weiter hohen Ansteckungszahlen gedrückt werden.

Die Beratungen der Ministerpräsidenten dauerten 4,5 Stunden. Teilnehmer sprachen von guten Beratungen. Am Dienstag soll es abermalige Beratungen der Chefs der Staatskanzleien mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) geben.