Vor dem Amtsgericht im schleswig-holsteinischen Plön hat am Dienstagmorgen der Prozess gegen den prominenten Kritiker der Corona-Maßnahmen Sucharit Bhakdi begonnen. Bhakdi ist wegen Volksverhetzung angeklagt; er gilt als einer der bekanntesten Gegner der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. In Interviews nannte er die Situation damals in Deutschland eine „Diktatur“.

Die Anklage wirft ihm Volksverhetzung in zwei Fällen vor. Einmal, weil Bhakdi Anfang 2021 in einem Video gegen die Impfpraxis in Israel gehetzt und gesagt hatte, Juden hätten ihr Land in etwas verwandelt, „was noch schlimmer ist, als Deutschland war. (…) Das ist das Schlimme an den Juden: Sie lernen gut“. Israel sei nun „die lebende Hölle“.