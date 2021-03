Corona-Krisenmanagement : Nach dem Fehler ist vor dem Fehler

Die Rücknahme der Ruhetage vor Ostern zeigt, als wie enorm Angela Merkel den Druck in der Coronapandemie empfinden muss. Doch klein bei gibt sie deshalb nicht - aus dem Kanzleramt kommen neue Vorschläge, die es in sich haben.

Angela Merkel am Mittwoch in Berlin Bild: AFP

In der Abteilung Verfassungsrecht des Bundesinnenministeriums wurde am Mittwochvormittag noch gewirbelt. Die Osterruhe warf viele Fragen auf: Gibt es Sonntagszuschläge am Gründonnerstag, gibt es ein Fahrverbot für Lastwagen? Wie lässt sich der bürokratische Aufwand für die Wirtschaft, wo der Unmut ohnehin schon groß ist, in Grenzen halten? Der Auftrag der Ministerpräsidentenkonferenz vom Montag hatte es in sich. Ziemlich viel Mühe für zwei zusätzliche Tage, an denen die Leute zu Hause bleiben sollten, damit sich das Virus nicht so schnell ausbreitet. Die Schlagzeilen nach der Sitzung der Bund-Länder-Runde waren vernichtend. Anderthalb Tage zerbrachen sich die Beamten den Kopf. Sie waren gerade auf den letzten Metern, als es plötzlich hieß: Kommando zurück, Osterruhe gestrichen.

Punkt 12.30 Uhr trat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch im Kanzleramt ans Mikrofon. Ihre Botschaft, deren Inhalt vorher schon durchgesickert war, blieb kurz, aber spektakulär. Merkel zog den einzigen wirklich neuen Punkt im Corona-Kampf, den sie und die Ministerpräsidenten beschlossen hatten, einfach wieder zurück. „Um es klipp und klar zu sagen: Die Idee eines Ostershutdowns war mit bester Absicht entworfen worden“, sagte Merkel. Denn man müsse es „unbedingt schaffen“, die dritte Welle der Pandemie zu bremsen. „Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler.“ Sie sei in der Kürze der Zeit nicht gut genug umsetzbar gewesen, „wenn sie überhaupt jemals so gut umsetzbar ist, dass Aufwand und Nutzen in einem halbwegs vernünftigen Verhältnis stehen“.

Das war ein Rumms, zumal Merkel keinen Alternativvorschlag in der Tasche hatte. Doch der größere Knall sollte noch folgen. Merkel leitete es mit dem zweiten „klipp und klar“ in ihrem nur wenige Minuten dauernden Auftritt ein: „Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung – qua Amt ist das so –, also auch für die am Montag getroffene Entscheidung zur sogenannten Osterruhe.“ So hatte es Merkel zuvor den Ministerpräsidenten in einer überraschenden Videokonferenz mitgeteilt und auch den Vorsitzenden der Fraktionen im Bundestag. „Ein Fehler muss als Fehler benannt werden, und vor allem muss er korrigiert werden – und wenn möglich hat das noch rechtzeitig zu geschehen.“

Fehler einzugestehen ist nicht Merkels Lieblingsdisziplin

Es gehört nicht gerade zu den Lieblingsdisziplinen von Angela Merkel, Fehler einzugestehen. Nicht, dass sie es niemals getan hätte. Im September 2016 sagte sie beispielsweise, sie würde die Zeit gerne zurückdrehen, so dass sie sich besser auf die Flüchtlingskrise hätte vorbereiten können. Aber eigentlich kennt man Merkel genau andersherum. Im Spätsommer 2015 sagte sie zu ihrem Verhalten angesichts der großen Flüchtlingsströme: „Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.“ Das war trotzig, nicht demütig.

Die Kanzlerin muss den gegenwärtigen Druck in der Corona-Krise schon als enorm empfinden, wenn sie sich für einen Schritt wie den am Mittwoch entscheidet und sogar eine halbe Stunde vor einer Befragung im Bundestag, in der es Gelegenheit zum öffentlichen Fehlereingeständnis gab, noch ein Pressestatement abgibt. Allerdings ist der Druck auch groß.