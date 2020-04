Politik in Corona-Zeiten : Stunde der Seriösen

Es ist erst wenige Wochen her, dass viele der großen Koalition überdrüssig schienen, die Kanzlerin am liebsten aufs Altenteil geschickt hätten und die ganze SPD gleich hinterher. Nun ist alles anders.

Unter den dramatischen Situationen, welche die Bundesrepublik in ihrer Geschichte erlebt hat, ist die Corona-Krise insofern eine Ausnahme, dass sie jeden unmittelbar betrifft. Das war nicht einmal bei der deutschen Einheit so, schon gar nicht in der Finanz- oder der Flüchtlingskrise. Und weil wir alle betroffen sind, bestimmt das auch unseren politischen Blick. Das ist nur menschlich: Was uns angeht, interessiert uns mehr als anderes. Da liegt auch die Erklärung dafür, dass derzeit Union und SPD in den Umfragen gut dastehen. Die CSU würde sogar auf eine absolute Mehrheit kommen, und Markus Söder – kaum zu fassen – ist der beliebteste Politiker. Union und SPD bilden nun einmal die Koalition, die Deutschland durch die Krise manövrieren muss – und das bislang auch verantwortungsvoll tut. Die Aufgabe ist riesig, jeder sieht das ein.

Dabei ist es erst wenige Wochen her, dass viele Deutsche dieser Koalition überdrüssig schienen, die Kanzlerin am liebsten aufs Altenteil geschickt hätten und die ganze SPD gleich hinterher. Ja, die Koalition selbst war sich nicht sicher, ob sie noch länger halten wollte. Man erinnere sich nur der Debatten innerhalb der SPD, die heute wie hinter fernsten Nebeln wirken. Und an den Streit zwischen CDU und CSU – worum ging es da noch mal? Oder an die Auseinandersetzung zwischen dem Bund und den Ländern wegen des Digitalpaktes. Das alles war damals möglich, weil es größere Probleme nicht gab, jedenfalls keine, welche die Grundlagen unserer Ordnung berührten. Deutschland ging es gut, die Wirtschaft war in Fahrt, die Einkommen stiegen, sozialpolitisch konnte der Staat mit vollen Händen austeilen.

Und doch wuchs zugleich der Missmut. Davon profitierte die AfD, aber auch die Grünen, ein wenig selbst die FDP. Die AfD machte vor allem mit den Flüchtlingen Stimmung, die Grünen mit dem Klima. Die beiden Parteien verstanden es, einzelne Politikfelder herauszugreifen und übergroß werden zu lassen. Und sie profitierten davon, es gab sogar eine Kanzlerkandidatendiskussion bei den Grünen. Das alles war aber nur möglich, weil das große Ganze weitgehend geräuschlos funktionierte.

Die Kritik an der Koalition war ja auch nur diffus, eine Angst vor der Zukunft. Gegen Angst ist in der Politik kein rechtes Kraut gewachsen. Aber das ist vorbei, vorläufig jedenfalls. Jetzt geht es um konkrete Fragen: Wie kriegen wir Corona besiegt, wie können wir das öffentliche Leben und vor allem die Wirtschaft wieder in Gang bringen, ohne dass es zu schweren Verwerfungen kommt? Mit einer tatsächlichen Krise lässt sich besser umgehen als mit Sorgen vor diesem oder jenem. Schon zu Beginn der Epidemie sagte Gesundheitsminister Jens Spahn einmal, die Angst vor Corona dürfe nicht mächtiger werden als Corona selbst. Dahinter steht die Erfahrung, dass durch übermäßige Angst leicht das Irrationale in die Politik geraten kann, ja Politik sogar bestimmt, ohne dass sich seriöse Politiker recht dagegen wehren können.

So gesehen ist Corona eine gute Schule auch für die Demokratie. Jetzt wissen wir wieder, was wirklich wichtig ist für eine Gesellschaft, worauf es ankommt, um sie zusammenzuhalten. Machen Union und SPD gravierende Fehler, gehören sie abgewählt. Wenn sie die Krise aber bewältigen, dürfte vielleicht auch der Letzte mitbekommen, dass wir mit der großen Koalition so schlecht nicht fahren.